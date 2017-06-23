الفلبين: الإرهابيون محاصرون في ماراوي

مدينة ماراواي، الفلبين (وكالات)

قال الجيش الفلبيني أمس: «إن الإرهابيين المؤيدين لتنظيم «داعش» المتحصنين في مدينة ماراوي في الجنوب باتوا محاصرين، وإن قوتهم آخذة في التراجع مع احتدام معركة مستمرة منذ نحو شهر للسيطرة على المدينة. وعلى الرغم من العلامات على انحسار قوة المسلحين، تشعر حكومات جنوب شرق آسيا بالقلق من أن يكون الحصار نذيراً بمزيد من العنف، مع محاولة المتشددين ترسيخ موطئ قدم لهم في المنطقة».

وبدأت إندونيسيا وماليزيا والفلبين دوريات مشتركة لعرقلة حركة المتشددين في المنطقة، واجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث في مانيلا أمس.

وتخشى ماليزيا أن يحاول المتشددون الذين أرغمهم القتال على الخروج من مدينة ماراوي عبور الحدود إلى ولاية صباح الشرقية. وقال وان عبد الباري وان عبد الخالد قائد القيادة الأمنية في صباح لوكالة أنباء برناما المحلية: «نخشى أن يدخلوا البلاد متخفين في هيئة مهاجرين غير شرعيين أو صيادين أجانب».

وأضاف أن قوته وضعت قائمة بأسماء مطلوبين، من بينهم متشددان قادا محاولة السيطرة على ماراوي، هما إسنيلون هابيلون زعيم جماعة أبو سياف الذي أعلنه تنظيم «داعش» «أميراً» لفرعه في جنوب شرق آسيا، وعبد الله ماوتي الذي يمثل أنصاره عدداً كبيراً، مما يقدر بما بين 400 و500 مقاتل أداروا جزءاً من المدينة، وقتلوا مسيحيين، واحتجزوا عشرات المدنيين رهائن. وتفجر القتال في ماراوي في 23 مايو.

وتشير تقديرات رسمية أذيعت في ساعة متأخرة أمس الأول إلى أن 369 شخصاً قتلوا خلال الاشتباكات، ثلاثة أرباعهم من المتشددين. أما عدد القتلى من قوات الأمن فبلغ 67 قتيلاً، ومن المدنيين سقط 26 قتيلًا.