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توسك يأمل في تراجع البريطانيين عن قرار الانسحاب

أوروبا: الأولوية لبحث مستقبل الاتحاد وليس «بريكست»
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تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017

بروكسل (وكالات)


شددت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس على أنه يجب إعطاء الأولوية لمستقبل الاتحاد الأوروبي أكثر من بريكست فيما تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القادة الأوروبيين للمرة الأولى في بروكسل منذ نكستها الانتخابية.
وأعلنت ماي التي تتعرض لضغوط قوية من كل الجهات منذ أن خسرت غالبيها البرلمانية أن مهمتها في بروكسل ستكون تحديد خطتها لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ومسألة حقوق الرعايا هي إحدى ثلاث أولويات في مفاوضات بريكست التي انطلقت رسميا الاثنين الماضي إلى جانب كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد المقدرة بحوالى 100 مليار يورو ومسألة إيرلندا الشمالية التي ستشكل الحدود الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أعرب في وقت سابق عن أمله في أن يعود البريطانيون عن قرارهم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي واصفا الفكرة بـ«الحلم» القابل للتحقق. لكن ميركل، أوضحت بأن هذه المسألة لا تتصدر برنامج عملها مؤكدة على علاقات برلين القوية مع فرنسا ورئيسها الجديد ايمانويل ماكرون.
وقالت ميركل «بالنسبة لي، الأولوية هي لتحديد مستقبل الاتحاد الأوروبي بـ27 دولة، وليس المفاوضات مع بريطانيا حول خروجها.. نريد أن نجري هذه المفاوضات بانفتاح، إلا أن علينا أن نركز قبل كل شيء على مستقبل الدول الـ27». وتابعت «أعتقد أن الدفع الجديد القادم من فرنسا، ومن ألمانيا وفرنسا، يمكن أن يكون جيدا للجميع».
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