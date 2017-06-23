تركيا: أميركا ستسترد الأسلحة من الأكراد بعد طرد «داعش»

أنقرة (رويترز)

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية أمس، إن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أبلغ نظيره التركي بأن بلاده ستسترد الأسلحة التي قدمتها لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بمجرد هزيمة تنظيم «داعش».

وأضافت أن ماتيس بعث برسالة لوزير الدفاع التركي فكري أشيق، قال فيها إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بالأسلحة التي قدمتها للوحدات، وبأنها ستمدها بقوائم شهرية لهذه الأسلحة. وذكرت أن ماتيس أبلغ أشيق في رسالته بأن واشنطن ستتخذ إجراءات حازمة لمعالجة المخاوف الأمنية التركية، وإن العرب سيمثلون 80% من القوات التي ستسعى لاستعادة الرقة، من قبضة «داعش».