موسكو: واثقون من مقتل البغدادي

عواصم (وكالات)

عبرت الخارجية الروسية أمس، عن ثقة عالية بأن زعيم تنظيم «داعش» المدعو «أبو بكر البغدادي» قد قتل بغارة جوية استهدفت في أواخر مايو تجمعا لقيادات التنظيم في جنوب مدينة الرقة السورية. في حين أعلن المتحدث الرئاسي التركي، أن أنقرة وموسكو ستنشران جنودا في منطقة إدلب بشمال سوريا في إطار اتفاق تخفيف التوتر الذي توسطت موسكو في التوصل إليه الشهر الماضي، وسط دعوات وزارة الخارجية الأميركية جميع اللاعبين في الشرق الأوسط، إلى الاستفادة من نفوذهم لإقناع الحكومة السورية «بالانضمام للهدنة الثابتة».

وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس، إن هناك درجة عالية من الثقة في أن البغدادي لقي مصرعه بغارة استهدفت قيادات التنظيم قبل نحو شهر جنوب الرقة. ويأتي هذا التصريح بعد يوم فقط من إعلان نائب وزير الخارجية جينادي جاتيلوف، أن «ليس بوسع موسكو تأكيد مقتل زعيم تنظيم داعش».

وفي سياق متصل، أفشل الجيش السوري هجوما لمسلحي «جبهة فتح الشام» (جفش) على أحد مقراته في جرد فليطة في القلمون الغربي بالقرب من الحدود اللبنانية. وتمكنت وحدات الجيش من القضاء على مجموعة مسلحين من (جفش) في اشتباكات وقعت أمس.

من جهة أخرى، قال المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين، إن أنقرة وموسكو ستنشران جنودا في إدلب. أضاف أن مناطق تخفيف التوتر التي اتفقت عليها تركيا وروسيا وإيران، ستخضع لنقاش آخر خلال مفاوضات في أستانا في مطلع يوليو.