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التحالف ينفي اتهامات بشأن قصفه المنارة «الحدباء»

العبادي: إعلان تحرير الموصل خلال أيام
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تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)


أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، أن إعلان تحرير مدينة الموصل بمحافظة نينوى من تنظيم «داعش» سيكون خلال أيام، واصفا نسف التنظيم لجامع النوري ومئذنته «الحدباء» وسط الموصل بأنه «إعلان رسمي لهزيمتهم»، وسط استمرار تقدم القوات العراقية لتحرير المدينة. ونفى التحالف الدولي ضد «داعش»، تنفيذ أي ضربات في المنطقة التي يوجد بها مسجد «النوري» ردا على الاتهامات التي وجهها التنظيم له بتدمير المنارة الحدباء.
ونقلت قناة السومرية التلفزيونية عن العبادي قوله للصحفيين: سيتم الإعلان عن تحرير مدينة الموصل بشكل كامل خلال أيام قليلة. ووصف تفجير داعش لمنارة الحدباء وجامع النوري بأنه إعلان رسمي لهزيمتهم.

من جهة أخرى، قال العبادي إن العراق عائد إلى مكانته الحقيقة بين دول العالم عبر الحوار والخطاب الدبلوماسي.
وفي نفس الشأن، نفى التحالف الدولي ضد «داعش» تنفيذ أي ضربات في المنطقة التي يوجد بها مسجد النوري في الموصل ردا على الاتهامات التي وجهها التنظيم له بتدمير المسجد. وقال ممثل التحالف الدولي جون دوريان أمس، إن التحالف لم ينفذ ضربات في المنطقة التي يوجد بها المسجد التاريخي في الموصل.
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