إجماع الكلمة واليد الواحدة في مبايعة محمد بن سلمان

مكة المكرمة (وكالات)
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المبايعة ولياً للعهد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأمراء، ومفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الشورى، والعلماء والمشايخ، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجموع غفيرة من المواطنين، وذلك مساء أمس، في قصر الصفا بمكة المكرمة.
وأكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في كلمة بالمناسبة ضرورة المحافظة على كيان الدولة لا من حيث الدين والأمن والأخلاق والاقتصاد، وإنما من خلال إجماع الكلمة واليد الواحدة لحماية البلاد من كيد الكائدين لأنها مستهدفة كل استهداف لما فيها من الخير العظيم والكبير.
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إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون: «إن الأمير محمد بن سلمان والرئيس دونالد ترامب يشتركان في الموقف المتشدد نفسه من إيران»، وأشار هؤلاء إلى أن أول اجتماع بين الجانبين في البيت الأبيض خلال مارس الماضي أكد أهمية التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.
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