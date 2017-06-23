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العالم يواصل تهنئة ولي العهد السعودي ومسؤولون يؤكدون توافقه وترامب حيال إيران

إجماع الكلمة واليد الواحدة في مبايعة محمد بن سلمان
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تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017

مكة المكرمة (وكالات)

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المبايعة ولياً للعهد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأمراء، ومفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الشورى، والعلماء والمشايخ، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجموع غفيرة من المواطنين، وذلك مساء أمس، في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وأكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في كلمة بالمناسبة ضرورة المحافظة على كيان الدولة لا من حيث الدين والأمن والأخلاق والاقتصاد، وإنما من خلال إجماع الكلمة واليد الواحدة لحماية البلاد من كيد الكائدين لأنها مستهدفة كل استهداف لما فيها من الخير العظيم والكبير.

وشارك الأمير محمد بن سلمان، بحضور أداء الأمراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصب جديدة القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة في قصر الصفا بمكة المكرمة، وهم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز السفير المعين لدى إيطاليا، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفير المعين لدى ألمانيا.

إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون: «إن الأمير محمد بن سلمان والرئيس دونالد ترامب يشتركان في الموقف المتشدد نفسه من إيران»، وأشار هؤلاء إلى أن أول اجتماع بين الجانبين في البيت الأبيض خلال مارس الماضي أكد أهمية التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأوضح روب مالي نائب الرئيس لشؤون السياسة في مجموعة الأزمات الدولية، مستشار شؤون الشرق الأوسط في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الذي التقى الأمير محمد بن سلمان: «إن موقف ولي العهد السعودي من إيران ينبع من اقتناعه الشديد أن المملكة تحملت الكثير طويلاً ووقفت موقف المتفرج السلبي من التصرفات الإيرانية، سواء كانت حقيقية أم مفترضة، في العراق وسوريا واليمن والبحرين، بل وفي المنطقة الشرقية في السعودية ذاتها، ووجهة نظره أن السعودية امتصت تلك الضربات، وأنه لا يوجد ما يدعوها الآن لامتصاص المزيد منها». ... المزيد
     
 