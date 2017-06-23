إجماع الكلمة واليد الواحدة في مبايعة محمد بن سلمان

مكة المكرمة (وكالات)

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المبايعة ولياً للعهد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأمراء، ومفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الشورى، والعلماء والمشايخ، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجموع غفيرة من المواطنين، وذلك مساء أمس، في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وأكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في كلمة بالمناسبة ضرورة المحافظة على كيان الدولة لا من حيث الدين والأمن والأخلاق والاقتصاد، وإنما من خلال إجماع الكلمة واليد الواحدة لحماية البلاد من كيد الكائدين لأنها مستهدفة كل استهداف لما فيها من الخير العظيم والكبير.

وشارك الأمير محمد بن سلمان، بحضور أداء الأمراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصب جديدة القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة في قصر الصفا بمكة المكرمة، وهم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز السفير المعين لدى إيطاليا، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفير المعين لدى ألمانيا.

إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون: «إن الأمير محمد بن سلمان والرئيس دونالد ترامب يشتركان في الموقف المتشدد نفسه من إيران»، وأشار هؤلاء إلى أن أول اجتماع بين الجانبين في البيت الأبيض خلال مارس الماضي أكد أهمية التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.