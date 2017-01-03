14 قتيلا بتفجير انتحاري مزدوج في مقديشو

مقديشو (وكالات)

قتل 14 شخصا بتفجير انتحاري مزدوج بمركبتين مفخختين استهدف فندقا يحظى بشعبية بين الأجانب من دول الغرب في العاصمة مقديشو.

وشملت حصيلة القتلى أربعة أفراد من قوات الأمن، وثمانية مدنيين والانتحاريين الاثنين سائقي المركبتين. وقال مسؤول الشرطة علي حسن كولمي إن قوات الأمن استوقفت سيارة في نقطة تفتيش بالقرب من المطار.

وذكرت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال عبر موقع تويتر أن السيارة انفجرت ودمرت نقطة التفتيش وفتحت الطريق أمام شاحنة كانت تليها، والتي انفجرت أيضا. وصرح كولمي بأن «سائقي السيارتين... كانا يحاولان دخول «فندق السلام»، الذي يرتاده الأجانب الغربيون ومسؤولو الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية». وتسبب التفجير في تخريب جزئي للفندق الواقع بالقرب من المطار أيضا. وقال مسؤول الأمن، محمد حسن، إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن من بين القتلى أفراد حراسة كانوا أمام الفندق. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي قتلى قد سقطوا داخل الفندق. وقال الشاهد عمر عافي إنه رأى ما لا يقل عن 16 مصابا في موقع الهجوم.