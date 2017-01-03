14 قتيلا بتفجير انتحاري مزدوج في مقديشو

مقديشو (وكالات)
قتل 14 شخصا بتفجير انتحاري مزدوج بمركبتين مفخختين استهدف فندقا يحظى بشعبية بين الأجانب من دول الغرب في العاصمة مقديشو.
وشملت حصيلة القتلى أربعة أفراد من قوات الأمن، وثمانية مدنيين والانتحاريين الاثنين سائقي المركبتين. وقال مسؤول الشرطة علي حسن كولمي إن قوات الأمن استوقفت سيارة في نقطة تفتيش بالقرب من المطار.
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وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن من بين القتلى أفراد حراسة كانوا أمام الفندق. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي قتلى قد سقطوا داخل الفندق. وقال الشاهد عمر عافي إنه رأى ما لا يقل عن 16 مصابا في موقع الهجوم.
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