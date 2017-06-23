5 قتلى بـ«مفخخة» استهدفت الشرطة في مقديشو



تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017 مقديشو (رويترز) قالت الشرطة الصومالية إن سيارة مفخخة استهدفت مركزاً تابعاً لها في العاصمة مقديشو أمس، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وذكر الرائد محمد حسين أن سيارة ملغومة انفجرت عند بوابة مركز شرطة منطقة وابيري أن عدد القتلى 5 حتى الآن، ورأى شاهد من رويترز الجثث في موقع الهجوم، مضيفاً أن تلفيات لحقت بسيارات وبمركز الشرطة، ويقع مركز شرطة وابيري قرب شارع مكة المكرمة وهو أكثر شوارع مقديشو ازدحاماً، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بـ«القاعدة» هي المتهم الأول بمثل هذه الاعتداءات. أعلنت الحركة في السابق، مسؤوليتها عن هجمات ببنادق وقنابل بالعاصمة ومناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة الاتحادية الصومالية. وتريد الجماعة الإرهابية طرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المدعومة من الحكومة، بما يتيح لها فرض صيغ متشددة من «القوانين الإسلامية».