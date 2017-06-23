مقتل 7 إرهابيين باشتباك مع الشرطة المصرية في أسيوط

القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، أن الشرطة أردت في اشتباك بمحافظة أسيوط جنوب البلاد 7 إرهابيين على صلة بالاعتداءات التي استهدفت أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم بمحافظات الإسكندرية والغربية والمنيا خلال الفترة الماضية، مضيفة أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط 5 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة، ودراجة بخارية، تبين احتواؤها على عبوة متفجرة، إضافة إلى عدد من الأوراق التنظيمية الخاصة بالعناصر الإرهابية وملابس عسكرية. في الأثناء، وافق مجلس الوزراء على قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، تنتهي بنهاية سبتمبر المقبل. بالتوازي، قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 9 متهمين من أعضاء «الإخوان» الإرهابية بالسجن المؤبد والمشدد لمدد تتراوح ما بين 3 و5 أعوام بتهم التحريض ضد مؤسسات الدولة، وحيازة مطبوعات مناهضة للجيش والشرطة وإثارة العنف ومقاومة السلطات.

وقالت الداخلية المصرية في بيان بصفحتها على فيسبوك أمس: «إن اشتباك العناصر الأمنية مع الإرهابيين الـ7 بمحافظة أسيوط، جاء في إطار جهودها المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها استهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم بمحافظات الإسكندرية والغربية والمنيا»، والتي أودت بحياة 74 شخصاً على الأقل، معظمهم مسيحيون. وأضاف البيان «تم رصد تمركز إحدى تلك المجموعات بمنطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي بدائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، واتخاذهم من إحدى الخيام مقراً للإقامة». وأوضح أن الشرطة استهدفت الخيمة فجر أمس «إلا أنه حال استشعارهم باقتراب القوات، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة ما دفع القوات للتعامل مع مصدرها وعثر بعمليات التمشيط على عدد 7 جثث»، إضافة إلى 5 بنادق آلية وكمية من طلقات الرصاص.

وجاء بالبيان أن الشرطة عثرت كذلك على عدد من الأوراق الخاصة بالتنظيم الإرهابي الذي يشتبه في انتماء القتلى إليه، وبعض الملابس العسكرية. والثلاثاء الماضي، أعلنت الداخلية نفسها، أن الشرطة قتلت 3 أشخاص ينتمون لجماعة متشددة تطلق على نفسها «حركة حسم» التي تقول السلطات: إنها الجناح المسلح لجماعة «الإخوان» الإرهابية، خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية. وكانت «حسم» قد أعلنت مسؤوليتها عن انفجار وقع صباح الأحد الماضي، في القاهرة أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر و3 مجندين، كما وتبنت الحركة هجمات سابقة في العاصمة ومناطق أخرى.

من جانب آخر، أعلن مجلس الوزراء أمس، موافقة الحكومة على مشروع قرار رئاسة الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في 10 أبريل الماضي حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، إثر هجومين على كنيستين بمحافظتي الإسكندرية والغربية أوقعا 45 قتيلاً على الأقل. وستنتهي الفترة الحالية لحالة الطوارئ السارية نهاية يونيو الجاري، ما يعني أن التمديد الجديد سيستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل. إلى ذلك، قضت محكمة جنايات الزقازيق بالسجن المؤبد ومدد متفاوتة، على 9 إرهابيين بتهم التحريض ضد مؤسسات الدولة، وحيازة مطبوعات مناوئة القوات المسلحة المصرية، وإثارة العنف، ومقاومة السلطات. ونص الحكم بمعاقبة 4 بالسجن المؤبد، والسجن المشدد لـ5 سنوات لمؤسس الصفحة التحريضية، والسجن 3 سنوات لـ4 آخرين، إضافة إلى براءة 4 متهمين.