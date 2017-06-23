الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في تعز وصرواح

عقيل الحلالي (صنعاء)

حرر الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، مناطق جديدة في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وقال مصدر عسكري يمني إن قوات من اللواءين 35 مدرع و17 سيطرت على قريتي الرحبة وزبد في منطقة الكدحة ببلدة المعافر غرب مدينة تعز، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أسفرت عن مصرع ثمانية من عناصر الميليشيا وأسر ستة آخرين.

وذكر المصدر، أن القوات الحكومية حررت أجزاء واسعة من منطقة «حمرة» في البلدة ذاتها، وتقترب من انتزاع السيطرة على جبلي علقة والحجب في الكدحة الجبهة المشتعلة منذ أكثر من عام.

ولقي حُذيفة يحيى الريمي، نجل قائد القطاع الثاني في اللواء 22 ميكا التابع للجيش الوطني، مصرعه مساء الأربعاء متأثراً بإصابته في الاشتباكات مع الميليشيات الانقلابية في شرقي مدينة تعز الغارقة في النزاع الدامي منذ أكثر من عامين.

وتواصلت المعارك بين الطرفين في شرق وشمال مدينة تعز، فيما واصلت ميليشيات الحوثي وصالح قصفها المدفعي بشكل عشوائي على أحياء سكنية في المدينة وريفها.