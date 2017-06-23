أبوظبي (الاتحاد)

عصر الأنوار أو عصر التنوير (بالإيطالية: L'illuminismo)، كما تشير الموسوعة الحرة «هي حركة سياسية، اجتماعية، ثقافية وفلسفية واسعة، تطورت بشكل ملحوظ في القرن الثامن عشر في أوروبا.

نشأت في إنجلترا، ولكن التطور الحقيقي كان في فرنسا.

وتحول مفهوم التنوير ليشمل بشكل عام أي شكل من أشكال الفكر الذي يزيد تنوير العقول من الظلام والجهل والخرافة، مستفيداً من نقد العقل ومساهمة للعلوم.

وإجابة إيمانويل كانت عن سؤال ما هو التنوير؟ بقوله:«إنه خروج الإنسان عن مرحلة القصور العقلي وبلوغه سن النضج أو سن الرشد.كما عرَّف القصور العقلي على أنه التبعية للآخرين وعدم القدرة على التفكير الشخصي أو السلوك في الحياة، أو اتخاذ أي قرار من دون استشارة الشخص الوصي علينا».