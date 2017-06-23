«المسرح المقاوم للاستعمار في السودان» يفوز بجائزة «عيدابي»

عصام أبو القاسم (الشارقة)







أعلنت مساء أمس الأول، بالمسرح القومي في مدينة أمدرمان، نتيجة مسابقة الدكتور يوسف عيدابي للبحث المسرحي التي تنظمها مجموعة المسرحيين السودانيين المقيمين في إمارة الشارقة بدولة الإماراتية العربية المتحدة، بالتعاون مع «منبر تجارب» في المسرح القومي السوداني، وظفر بالمركز الأول في الجائزة عبد القادر إسماعيل أحمد عبد الله عن بحثه الموسوم «المسرح المقاوم للاستعمار في السودان 1919 ـ 1949».



وقال الرشيد أحمد، أمين مجلس أمناء الجائزة التي يبلغ مقدارها عشرة آلاف جنيه سوداني، في كلمة ألقاها في مستهل الحفل، إن المسابقة تجسد رغبة صادقة لدى منظميها لتفعيل حركة البحث العلمي في الوسط المسرحي بالخرطوم، مشيراً إلى أن مشروع الجائزة مفتوح على المزيد من البرامج في المستقبل القريب.

الحفل، الذي حضره وزير الدولة بوزارة الثقافة الدكتور حسب الرسول أحمد الشيخ، والعديد من الفعاليات المسرحية والثقافية، شهد مداخلات لعدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة التي يبلغ مقدارها عشرة آلاف جنيه سوداني. من جانبه، قدم الناقد السر السيد تلخيصاً للبحث الفائز، مبرزاً خصائصه المنهجية وخلاصاته، مشيراً إلى أنه مهم وملهم لإنجاز المزيد من المقاربات حول الموضوع.



وطرح البحث الفائز جملة من الأسئلة حول موقع ودور المسرح في فترة الحراك الوطني المناهض للاستعمار في السودان منذ مطلع القرن الماضي؛ وخصوصاً في الفترة التي شهدت بدايات الحراك الثقافي المحلي مع تخرج العديد من المتعلمين في المدارس والمعاهد، وتكوين الأندية والكيانات الأدبية، خصوصاً في مدينتي الخرطوم وأمدرمان، والتي عمرت مسارحها ومنصاتها بالأمسيات الثقافيّة بالخطابة والمسرح والشعر وسواها من أشكال الأدب.

وقد جمع الباحث جملة من الإشارات والمعلومات المتناثرة، في عدد من المراجع والمصادر، ليرسم لوحة، واضحة المعالم والألوان، تعكس على سطحها ملامح وسمات الحراك المسرحي المنخرط في نهر المقاومة السياسية في تلك الفترة، وهو أعدّ جدولاً يتضمن 22 مسرحية، تواتر ذكرها في المراجع التاريخية التي تناولت تاريخ المسرح السوداني خلال فترة البحث، مع عدد من المعلومات المتعلقة بها، مبرزاً موقعها من حركة المقاومة التي انتظمت البلاد حينذاك.



وارتأت مجموعة المسرحيين المؤسِّسة لهذه المسابقة، أن تطلق عليها اسم «جائزة الدكتور يوسف عيدابي للبحث المسرحي»، تعبيراً عن امتنانها وتقديرها لجهود الشاعر والمسرحي القدير، الدكتور يوسف عيدابي، النظريَّة والإبداعيَّة والاجتماعيَّة الثريَّة، التي أثرت حركة المسرح، محليَّاً وعربيَّاً.