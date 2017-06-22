محمد بن راشد يشيد بانتصارات خيول «جودلفيـن» في «رويال اسكوت»

لندن (وام) - محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أمس بحضور الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث فعاليات اليوم الثالث من مهرجان «رويال اسكوت» الملكي البريطاني الذي تمتد وقائعه حتى غد، وذلك على مضمار «اسكوت» الإنجليزي العريق في إنجلترا.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ارتياحه للمستوى الرائع والانتصارات المتلاحقة التي يواصل فريق جودولفين رصدها وتحقيقها ضمن المهرجان في موسمه الحالي إذ ظفر الفريق الأزرق بالمركز الأول في شوط هامبتون كورت ستيكس لمسافة الميل وربع الميل للفئة الثالثة بعد منافسة شرسة بين ستة عشر خيلا تغلب عليها في نهاية الشوط جودولفين بواسطة المهر «بن بطل» متربعا على الصدارة بقيادة الفارس أويسن مورفي وبإشراف المدرب سعيد بن سرور بينما كان المركز الثاني من نصيب المهر «أورديرو اوفثيجارتر» بقيادة الفارس ريان مور وبإشراف المدرب ايدان اوبريين.

حضر سباقات اليوم الثالث حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين إلى جانب عدد من المسؤولين وملاك الخيل في العالم.

واعتلت سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم منصة التتويج لتتسلم جائزة الفوز بهذا الانتصار الرائع في أحد أبرز الأشواط بهذا المهرجان الرياضي الكبير.