بولت.. موناكو اللقاء قبل الأخير

باريس (أ ف ب)
أكد منظمو لقاء موناكو لألعاب القوى، إحدى مراحل الدوري الماسي، مشاركة البطل الأولمبي الجامايكي أوساين بولت في سباق 100 متر خلال الحدث الذي سيقام في 21 يوليو، قبل أيام من انطلاق بطولة العالم الأخيرة له.
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وأحرز بولت تسع ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية، في سباقات 100 متر و200 متر والتتابع 4 مرات100 متر، لكنه جرد هذه السنة من ذهبية التتابع التي أحرزها المنتخب الجامايكي في أولمبياد بكين 2008، بعد ثبوت تناول أحد أفراد المنتخب نستا كارتر للمنشطات.
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وتقتصر مشاركة بولت، الفائز بثنائية 100 و200 متر في ثلاث دورات أولمبية، في بطولة العالم الوداعية بالنسبة له على سباق 100 متر.