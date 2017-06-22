بولت.. موناكو اللقاء قبل الأخير

باريس (أ ف ب)







أكد منظمو لقاء موناكو لألعاب القوى، إحدى مراحل الدوري الماسي، مشاركة البطل الأولمبي الجامايكي أوساين بولت في سباق 100 متر خلال الحدث الذي سيقام في 21 يوليو، قبل أيام من انطلاق بطولة العالم الأخيرة له.



ويخوض بولت موسمه الأخير قبل الاعتزال، وسيستغل لقاء موناكو للاستعداد لبطولة العالم لألعاب القوى الأخيرة له، والتي تقام في لندن اعتباراً من الخامس من أغسطس.

وأحرز بولت تسع ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية، في سباقات 100 متر و200 متر والتتابع 4 مرات100 متر، لكنه جرد هذه السنة من ذهبية التتابع التي أحرزها المنتخب الجامايكي في أولمبياد بكين 2008، بعد ثبوت تناول أحد أفراد المنتخب نستا كارتر للمنشطات.



وخرج بولت حامل اللقب القياسي في سباق 100 متر (9.58 ثانية) فائزاً من السباق الأول الذي خاضه هذا الموسم بين جماهيره في كينغستون في وقت سابق من الشهر الحالي، مسجلاً 10.03 ثانية، كما أنه سيشارك في لقاء أوسترافا المقرر الأربعاء المقبل.

وتقتصر مشاركة بولت، الفائز بثنائية 100 و200 متر في ثلاث دورات أولمبية، في بطولة العالم الوداعية بالنسبة له على سباق 100 متر.