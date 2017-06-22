إفلاس بيكر

لندن (د ب أ)
أعلنت إحدى المحاكم بالعاصمة البريطانية لندن إفلاس لاعب التنس الألماني السابق بوريس بيكر بسبب الديون، حسبما أكدت بعض من وسائل الإعلام في بريطانيا، إلا أن اللاعب الألماني أكد من جانبه أنه يمتلك أموالاً كافية لسداد هذه الديون.
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وقالت قاضية المحكمة المذكورة: كان عليه أن يحسن التفكير، إنها ديون تاريخية، لدي انطباع أنه يدفن رأسه في الرمال، في إشارة إلى بيكر (49 عاماً)، الذي يعاني من مشكلات مادية ضخمة، رغم دخوله المادية التي تبلغ ملايين الدولارات سواء من ريع مدخراته أو من أموال عقود الرعاية.
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ولكن قاضية المحكمة البريطانية، التي قالت إنها شاهدت بيكر وهو يفوز بإحدى ألقابه في بطولة ويمبلدون، رفضت منح اللاعب الألماني السابق فرصة أخيرة لتسديد ديونه التي تعود إلى العام 2015.
وكان البنك الذي يدين له بيكر هو من قام برفع دعوى الإفلاس ضده.
وقال اللاعب الألماني السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: كان بإمكاني تسديد ديوني في غضون شهر، إنه أمر محزن أن يتم رفض طلبي من قبل المحكمة، سأطالب بإيقاف هذا الإجراء.