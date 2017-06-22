إفلاس بيكر

لندن (د ب أ)







أعلنت إحدى المحاكم بالعاصمة البريطانية لندن إفلاس لاعب التنس الألماني السابق بوريس بيكر بسبب الديون، حسبما أكدت بعض من وسائل الإعلام في بريطانيا، إلا أن اللاعب الألماني أكد من جانبه أنه يمتلك أموالاً كافية لسداد هذه الديون.



وطبقاً لما ورد عن وسائل الإعلام في بريطانيا، أكدت إحدى المحاكم البريطانية أن بيكر، الفائز بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، ينفق بما لا يتناسب مع دخوله المادية ولا يستطيع تسديد ديونه، وخاصة التي يدين بها لبنك أربثنوت لاثام البريطاني.

وقالت قاضية المحكمة المذكورة: كان عليه أن يحسن التفكير، إنها ديون تاريخية، لدي انطباع أنه يدفن رأسه في الرمال، في إشارة إلى بيكر (49 عاماً)، الذي يعاني من مشكلات مادية ضخمة، رغم دخوله المادية التي تبلغ ملايين الدولارات سواء من ريع مدخراته أو من أموال عقود الرعاية.



ومن جانبهم، أكد محامو بيكر أن الديون المذكورة يمكن تسديدها في غضون شهر، وأشاروا إلى أنهم ينتظرون موافقة إحدى المحاكم في إسبانيا للسماح لبيكر بالحصول على أموال مقابل رهن منزله الذي يمتلكه في جزيرة مايوركا الإسبانية والذي تتعدى قيمته المالية ستة ملايين يورو (ستة ملايين و700 ألف دولار).

ولكن قاضية المحكمة البريطانية، التي قالت إنها شاهدت بيكر وهو يفوز بإحدى ألقابه في بطولة ويمبلدون، رفضت منح اللاعب الألماني السابق فرصة أخيرة لتسديد ديونه التي تعود إلى العام 2015.



وكان البنك الذي يدين له بيكر هو من قام برفع دعوى الإفلاس ضده.



وقال اللاعب الألماني السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: كان بإمكاني تسديد ديوني في غضون شهر، إنه أمر محزن أن يتم رفض طلبي من قبل المحكمة، سأطالب بإيقاف هذا الإجراء.