جزيرة العلم تنظم «الجري الثلاثي»

الشارقة (الاتحاد)







تنظم جزيرة العلم، في الشارقة، اليوم سباقاً ترفيهياً للجري الثلاثي لمسافة 3 كلم على مضمار الجري التابع لها تحت شعار «صحتي في رياضتي»، بالتعاون مع «الشارقة للترايثلون»، بهدف استقطاب أعداد أكبر من أفراد المجتمع للمشاركة في التحدّي في رياضة قبل الإفطار.



‎ويقام السباق على ضوء الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تتبناها الجزيرة للعام 2017، والتي انطلقت بداية شهر رمضان بعنوان «رياضة قبل الإفطار».

ويسعى «الشارقة للترايثلون»، من خلال هذا السباق الذي يمثّل إضافة على صعيد الرياضة المحلية، على مواصلة تنظيم الفعاليات والسباقات الرياضية الهادفة إلى تعزيز الرياضة. وقالت خلود الجنيبي، مدير الجزيرة نحرص من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقام بشكل دوريّ، لا سيما الرياضية منها إلى إبراز المقومات التي تتمتّع بها الجزيرة، ومنذ إنشائها أردنا لها أن تكون معلماً سياحياً بارزاً في الإمارة، ونقطة مميّزة للعائلات، لا في المناسبات الرسمية وحسب، بل على مدار العام، وهذا ما دفعنا إلى المضي في مشروع التوسعة الجديد الذي يخدم هذه الغاية، ويعزّز من مكانة الجزيرة كحاضنة لمختلف الفعاليات، ومقصداً للزوار من داخل الدولة وخارجها.



وتابعت: يأتي تنظيمنا لسباق الجري الثلاثي من منطلق الحرص على تبني مختلف المناسبات الرياضية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع كون الرياضة عاملاً أساسيّاً في حياة الإنسان، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، وقد عمدنا إلى إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في السباق لنشجع على تغيير الأنماط الصحية المتبعة.

وأضافت: تمضي الجزيرة بالتعاون مع شركائها الفاعلين في رفع مستوى الاهتمام والوعي بضرورة اتباع أفضل الأساليب الرياضية، وممارسة مختلف أصناف الرياضات، إذ يحسب لمجلس الشارقة الرياضي جهوده الواضحة والفاعلة في تقديم كل ما من شأنه أن يعزز من المناخ الرياضي المجتمعي في الإمارة، فضلاً عما يوفره من جهود ترمي إلى تخصيص بنية رياضية فاعلة في الإمارة، ومن منطلق رسالتها في الاستمرارية في نشر الوعي الرياضي تتبنى الجزيرة سنوياً إقامة هذا السباق الذي نعتبره أحد الأحداث اللافتة التي نسعى إلى تطويرها وتعزيزها وتثبيت وجودها.



وكانت الجزيرة قد وسّعت، مؤّخراً، من بنيتها التحتية الاستيعابية لاستقبال أعداد أكبر من الرياضيين، وافتتحت مساراً جديداً للجري يمتد على طول 600 متر.