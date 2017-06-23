هاس.. آخر ظهور في ويمبلدون

لندن (د ب أ)

يستعد النجم الألماني المخضرم تومي هاس، الذي يخوض موسمه الأخير في بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، لاختتام مسيرته ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، بعدما تلقى بطاقة دعوة للمشاركة في المسابقة الأربعاء.

ويعتزم هاس (39 عاماً)، الذي يتولى حالياً إدارة بطولة إنديان ويلز للأساتذة، إنهاء مسيرته الرياضية في فصل الخريف المقبل.

وشارك هاس، في ويمبلدون على مدار عقدين من الزمان، وصعد للدور قبل النهائي لنسخة البطولة عام 2009، قبل أن يخسر أمام النجم السويسري المحنك روجيه فيدرر.

ولن يكون هاس، هو الوحيد، الذي حصل على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، بل الأمر ينطبق أيضاً على اللاعب الكندي الصاعد دينيس شابوفالوف، المصنف رقم 193 عالمياً، بطل المسابقة في فئة الشباب العام الماضي، وكذلك على الأسترالية لورا روبسون بطلة فئة الفتيات سابقاً.