أزارنكا.. معاناة في العودة

مدريد (أ ف ب)

عانت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، والعائدة إلى ملاعب كرة المضرب بعد أن وضعت مولوداً، كثيراً قبل أن تتخطى اليابانية ريزا أوزاكي 6-3 و4-6 و7-6 (9-7) في الدور الأول من دورة مايوركا الإسبانية.

وغابت أزارنكا عن الملاعب لمدة فاقت العام وضعت خلال هذه الفترة مولوداً ذكراً يدعى ليو في ديسمبر الماضي.

وكافحت أزارنكا (27 عاماً) على مدى ساعتين و44 دقيقة، للتخلص من عقبة منافستها اليابانية التي سنحت لها ثلاث فرص لحسم الأمور في مصلحتها في المجموعة الثالثة الحاسمة.

وارتكبت اللاعبة التي يطلق عليها تحببا اسم «فيكا» العديد من الأخطاء غير المباشرة إلى درجة جعلتها ترمي بمضربها على الأرض.

ومن المتوقع أن تخوض أزارنكا، بطولة ويمبلدون الشهر المقبل (3 إلى 16) ثم بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينج ميدوز (28 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبلين).