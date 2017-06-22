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1327 لاعباً ولاعبة شاركوا في 7 مسابقات

المزروعي: مهرجان الظفرة حقق أهدافه
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تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017

المنطقة الغربية (الاتحاد)


عبر سالم أحمد المزروعي، عضو شركة نادي الظفرة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الرمضاني الثاني الذي نظمه النادي، عن رضاه على ما حققه المهرجان من نجاح، مشيرا إلى أن الحدث حقق كل أهدافه، وقال: المهرجان شمل 7 أنشطة رياضية هي كرة القدم وكرة قدم الصالات والكرة الطائرة الشاطئية وتنس الطاولة والسباحة والجو جيتسو وألعاب القوى والجودو للرجال والنساء والبلاي ستيشن بالإضافة للألعاب التراثية.
وأضاف: عدد اللاعبين المشاركين بلغ 1327 لاعبا ولاعبة منهم 1162 لاعبا و165 لاعبة، وبحضور جماهيري تجاوز 4000 متابع في جميع المراكز وكل المسابقات على مدى أيام المهرجان.

وأوضح «مدينة زايد استضافت منافسات كرة القدم وكرة قدم الصالات والجو جيتسو، حيث شارك في كرة قدم الصالات تحت 18 سنة أربعة فرق، ووصل الحضور الجماهيري فيها إلى 150 متابعا، وفي كرة القدم استضافت ملاعب النادي المنافسات بمشاركة 12 فريقا، حيث حصل فيها فريق الدفاع المدني على المركز الأول وتجاوز الحضور الجماهيري لمباريات البطولة 850 مشاهدا».
وقال: مدينة المرفأ كانت مسرحاً لكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية والبلاي ستيشن، حيث شارك في منافسات كرة القدم 27 فريقا، تجاوز فيها عدد اللاعبين 300 لاعب كثير منهم من نجوم دوري الخليج العربي وتجاوز الحضور الجماهيري في مباريات المرفأ عدد 1000 متفرج، وفي الكرة الطائرة الشاطئية شاركت أربعة فرق مثلها 40 لاعبا وبحضور جماهيري تجاوز 150، وشارك في البلاي ستيشن 32 لاعبا، وأقيمت في مركز النادي بمدينة غياثي منافسات كرة القدم والكرة الطائرة وكرة الطاولة، حيث شارك في بطولة كرة القدم 10 فرق وبحضور جماهيري جيد لا يقل عن وصل إلى 350 متفرجا، وفي الكرة الطائرة شاركت ثمانية فرق وبحضور جماهيري جيد لا يقل عن 150 وفي كرة الطاولة أقيمت المنافسات بمشاركة 28 لاعبا.
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