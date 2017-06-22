المزروعي: مهرجان الظفرة حقق أهدافه

المنطقة الغربية (الاتحاد)







عبر سالم أحمد المزروعي، عضو شركة نادي الظفرة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الرمضاني الثاني الذي نظمه النادي، عن رضاه على ما حققه المهرجان من نجاح، مشيرا إلى أن الحدث حقق كل أهدافه، وقال: المهرجان شمل 7 أنشطة رياضية هي كرة القدم وكرة قدم الصالات والكرة الطائرة الشاطئية وتنس الطاولة والسباحة والجو جيتسو وألعاب القوى والجودو للرجال والنساء والبلاي ستيشن بالإضافة للألعاب التراثية.



وأضاف: عدد اللاعبين المشاركين بلغ 1327 لاعبا ولاعبة منهم 1162 لاعبا و165 لاعبة، وبحضور جماهيري تجاوز 4000 متابع في جميع المراكز وكل المسابقات على مدى أيام المهرجان.

وأوضح «مدينة زايد استضافت منافسات كرة القدم وكرة قدم الصالات والجو جيتسو، حيث شارك في كرة قدم الصالات تحت 18 سنة أربعة فرق، ووصل الحضور الجماهيري فيها إلى 150 متابعا، وفي كرة القدم استضافت ملاعب النادي المنافسات بمشاركة 12 فريقا، حيث حصل فيها فريق الدفاع المدني على المركز الأول وتجاوز الحضور الجماهيري لمباريات البطولة 850 مشاهدا».

