واسط بطل «ريتش تارجت» للمراحل السنية بالشارقة

عماد النمر (الشارقة)







توج الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، فريق واسط بطلاً للنسخة الأولى من بطولة ريتش تارجت للمراحل السنية، بحضور سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعبدالعزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وطارق سالم الخنبشي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدنان محمد الحمادي عضو لجنة الاحتراف بالمجلس، ولويس فرناندو خبير أكاديمية المجلس الراعي الحكومي للبطولة، التي جرت على ملاعب حديقة المنتزه الوطني، وحظي حفل الختام بحضور حشد كبير من أولياء أمور اللاعبين، وممثلي الشركات الراعية.



وكانت المباراة النهائية قد انتهت في وقتها الأصلي بتعادل واسط مع السيوح 1 - 1، واحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية، ليفوز واسط 6-5، ليحصل على كأس البطولة والميداليات الذهبية والجائزة المالية المخصصة للبطل 15 ألف درهم، ونال فريق السيوح جائزة الوصيف وتسلم لاعبوه الميداليات الفضية وكأس المركز الثاني، وجائزة مالية قدرها 10 آلاف درهم، ونال فريق النوف المركز الثالث وحصل على الميداليات البرونزية وكأس المركز الثالث، بعد الفوز على فريق أم سقيم 2-1، وحصل فريق الرحمانية على جائزة الفريق المثالي، وتم تكريم مناد منيب من السيوح بجائزة افضل لاعب، ويوسف البلوشي من فريق أم سقيم بجائزة الهداف، ويونس شاكر أفضل مدرب، وعبدالله محمد أفضل إداري، كما تم تكريم حكام البطولة شافعي محمد ومحمد الألفي، والشركات الراعية، واللجان العاملة.

وأشاد الشيخ صقر القاسمي بالبطولة، مؤكداً أنها حققت النجاح منذ اليوم الأول لها، وطوال أيامها والكل يشيد بالتنظيم الاحترافي، وهذا يحسب للجنة المنظمة التي قامت بجهد كبير لأجل إنجاح الحدث في أول ظهور له، مشيراً إلى أن وصول عدد المشاركين إلى 140 لاعباً يدل على أنها استقطبت عدداً جيداً من لاعبي الأندية، ومنافسة 10 فرق على لقب البطولة يعني أن هناك اهتماماً كبيراً بها.

