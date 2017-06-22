«صيف بلادي 2017» يستعد للانطلاق بحلة جديدة

دبي (الاتحاد)
اعتمدت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الوطني صيف بلادي 2017، الذي تنظمه الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الهيكل التنظيمي للجان، على أن يكون ناصر الزعابي أمين سر اللجنة، وراشد آل علي رئيساً للجنة الإعلامية، وخالد الكعبي رئيساً للجنة المالية، وراشد الشامسي رئيساً للجنة الاحتفالات، ونورة المطوع رئيساً للجنة المتابعة والتدقيق، وجاسم الدبل رئيساً للجنة المدينة الشبابية، ونورة درويش رئيساً للجنة تقنية المعلومات، ومجدي عبد الحليم مقرراً للجنة.
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جاء ذلك في أول اجتماعاتها التحضيري برئاسة خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا أمس، وحضور أعضاء اللجان العاملة ناصر الزعابي وخالد الكعبي، ونورة المطوع، وجاسم الدبل، وراشد الشامسي، وراشد آل علي، ومجدي عبد الحليم، ونورة درويش.
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