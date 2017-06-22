دوائر حكومية و72 مدرسة تحتفي باليوم العالمي لليوجا

دبي (الاتحاد)







نظمت القنصلية العامة الهندية بدبي، ومجلس دبي الرياضي بالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية في دبي مساء أمس الأول، عدداً من الفعاليات في برج بارك وحديقة زعبيل وعدة مناطق أخرى بدبي، إضافة إلى 72 مدرسة خاصة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لليوجا، الذي وافق يوم 21 يونيو الجاري، بمشاركة الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات والمستويات المهارية في اليوجا من داخل وخارج الإمارات.



وشاركت معالي عهود الرومي وزيرة السعادة، في الفعاليات التي أقيمت في حديقة برج بارك خلف برج خليفة وفي حديقة زعبيل، كما شارك سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وشري فيبول قنصل الهند في دبي، والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسيرجي كراسنوجور القنصل العام لروسيا الاتحادية، وبروباوادي بوتشواي كواكول قنصل تايلاند بالإمارات.

وشارك في هذه الفعاليات آلاف الأطفال من منتسبي هذه المدارس التي تعمل على تدريس اليوجا في اليوم الدراسي العادي، كما تم عرض فيديو لكلمة مسجلة من رئيس مجلس الوزراء الهندي في برج بارك تحدث فيها عن أهمية ممارسة اليوجا في حياتنا اليومية، وعن السعادة التي تحققها هذه الرياضة للأفراد العاديين على مختلف مستوياتهم.

