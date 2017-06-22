دوائر حكومية و72 مدرسة تحتفي باليوم العالمي لليوجا

دبي (الاتحاد)
نظمت القنصلية العامة الهندية بدبي، ومجلس دبي الرياضي بالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية في دبي مساء أمس الأول، عدداً من الفعاليات في برج بارك وحديقة زعبيل وعدة مناطق أخرى بدبي، إضافة إلى 72 مدرسة خاصة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لليوجا، الذي وافق يوم 21 يونيو الجاري، بمشاركة الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات والمستويات المهارية في اليوجا من داخل وخارج الإمارات.
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وشارك في هذه الفعاليات آلاف الأطفال من منتسبي هذه المدارس التي تعمل على تدريس اليوجا في اليوم الدراسي العادي، كما تم عرض فيديو لكلمة مسجلة من رئيس مجلس الوزراء الهندي في برج بارك تحدث فيها عن أهمية ممارسة اليوجا في حياتنا اليومية، وعن السعادة التي تحققها هذه الرياضة للأفراد العاديين على مختلف مستوياتهم.
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