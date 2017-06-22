«هوكي الجليد» يعسكر في فنلندا 7 يوليو

أمين الدوبلي (أبوظبي)







وافق اتحاد الرياضات الجليدية، برئاسة الدكتور أحمد مبارك المزروعي، على إقامة معسكر خارجي للاعبين المواطنين في مختلف المراحل السنية بفنلندا لمدة أسبوعين بداية من 7 يوليو المقبل، وطلب من اللاعبين الراغبين في المشاركة تسجيل أسمائهم من أجل إنهاء إجراءات انضمامهم للمعسكر.



وأكد علي المزروعي، مدير الاتصال والتسويق بنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، أن العدد المقترح لهذا المعسكر يتراوح ما بين 15 و30 لاعباً، مشيراً إلى أن المعسكر يقام بموجب اتفاقية التعاون المشترك بين اتحاد الرياضات الجليدية واتحاد فنلندا لهوكي الجليد، والهدف منه هو إتاحة الفرصة أمام اللاعبين لتطوير مستوياتهم، ولمن يرغب منهم في تعلم مهارات التدريب العام، وتدريب الحراس والإدارة الفنية للمباريات، ومهارات التحكيم أيضاً، خصوصاً أن الاتحاد لديه تصور لتأهيل كوادر فنية من الكفاءات المواطنة لإدارة المسابقات المحلية واحتلال المراكز المرموقة في المناصب الدولية أيضاً.

وقال: هذا المعسكر يقام كل عام منذ عدة سنوات، ويحقق الكثير من المنافع للاعبينا، وقد انعكس بالإيجاب على مستواهم الفني خلال المشاركات الخارجية، وتحديداً في البطولة الآسيوية الأخيرة بتايلاند التي حصل منتخبنا على المركز الأول فيها أواخر مارس الماضي، ومن حسن الحظ أن المعسكر الفنلندي يقام لعدد من الدول والمنتخبات في آن واحد، بما يضمن توافر فرص الاحتكاك مع فرق من ألمانيا وسويسرا وغيرهم، واكتساب الخبرات منهم.

