دبي (وام)

بحث مجلس دبي الرياضي ونادي رحالة الإمارات تنظيم بطولة عالمية في «تحدي الرمضة» للمشي على الرمال الساخنة تحمل اسم بطولة دبي الدولية لتحدي الرمضة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بمقر المجلس مع عوض محمد بن الشيخ مجرن رئيس رحالة الإمارات رئيس مهرجان الرحالة العالمي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد من المديرين والمسؤولين في المجلس والنادي. وقال سعيد حارب إن البطولة ستكون حدثاً مميزاً وإضافة مهمة لأجندة الفعاليات الرياضية في دبي التي تضم أكثر من 400 فعالية رياضية سنوياً، كما ستكون نموذجاً ناجحاً للسياحة الرياضية، وكذلك للربط بين الرياضة والعلاج وإبراز قدرات المشاركين البدنية كواحدة من أهم بطولات التحدي، والتي سنعمل على أن تكتسب مكانة مميزة وتستقطب مشاركين من مختلف الدول والأعمار كونها تنبع من تراثنا وبيئتنا وتقدم صورة لجمال صحارينا ورمالها التي تشكل لوحة ذهبية وتمتلك فوائد طبية عديدة.

من جانبه، عبر عوض محمد بن الشيخ مجرن عن سعادته بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم البطولة المقبلة، وذلك لمكانة المجلس بصفته الجهة المسؤولة عن القطاع الرياضي في دبي وعلاقاته الدولية الكبيرة وتنظيمه المميز لأحداث وبطولات رياضية دولية كبرى والخبرات الكبيرة التي تمتلكها كوادره، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح تنظيم البطولة المقبلة.