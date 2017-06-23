الفجيرة تنظم «جراند بركس» ومونديال التايكواندو 2018

الفجيرة (وام)

فازت الفجيرة بشرف تنظيم بطولة الجائزة الكبرى النهائية «جراند بركس» وبطولة العالم للتايكواندو للفرق 2018 لتكون الإمارات بذلك الأولى بين دول آسيا والشرق الأوسط التي تستضيف هذا الحدث الكبير.

وأكد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو أن الفوز بشرف تنظيم هذه البطولة يعد ترجمة واقعية لتقدير العالم لما حققته الفجيرة من نجاح في استضافة البطولات الرياضية العالمية والإقليمية الكبرى والمستوى المشرف الذي ظهرت عليه على صعيد التنظيم والنواحي الفنية، وهو الأمر الذي كشفته الإشادة الكبيرة للاتحاد اللعبة الدولي بملف الفجيرة المقدم لاستضافة البطولة.

ووجه الزيودي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لدعمه للرياضات والرياضيين بشتى الألعاب.

كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الذي ساهمت متابعته المباشرة وتوجيهاته بالارتقاء بمكانة الفجيرة الرياضي ونهوضها بدور مؤثر في المشهد الرياضي العالمي من خلال الثقة العالمية بقدرة الفجيرة على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية الكبرى وإنجاح منافساتها.

وأعرب الزيودي عن تمنياته أن تشكل هذه البطولة إضافة مهمة إلى البطولات العالمية والمحلية للتايكواندو التي تقام في الدولة، وأن تسهم بالارتقاء بمستوى اللعبة في الإمارات.