اليابان تستبعد وصول التضخم إلى %2 قريباً

طوكيو (د ب أ)







قال «كيكو إيواتا» نائب محافظ البنك المركزي الياباني أمس الخميس، إنه مازال هناك طريق طويل أمام اليابان قبل الارتفاع بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنوياً.



وأضاف في كلمة له أمام تجمع لرجال الأعمال في مدينة «أوموري»، إن المخاطر التي يجب تجاوزها مازالت موجودة وبخاصة فيما يتعلق بتطورات الاقتصادات الخارجية وتوقعات التضخم في اليابان.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أنه في رغم تحسن وتيرة نمو الاقتصاد الياباني، فإن قوة دفع التضخم لم تصل إلى الدرجة الكافية.



وقال «إيواتا» إنه في ظل هذه الظروف، على البنك المركزي الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة كماً وكيفاً.

وأضاف «لا اعتقد على الإطلاق أن الوقت الآن مناسب لتقليل مستوى السياسة النقدية التكيفية، والتي قد لا تكون مرتفعة للغاية في الوقت الراهن مقارنة بما هو قائم في الولايات المتحدة، ذلك برفع سعر الفائدة» على غرار ما قررته الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.