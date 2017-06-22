7 شركات تستدعي 400 ألف سيارة في كوريا الجنوبية



تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017 سول (د ب أ) أمرت السلطات الرقابية في كوريا الجنوبية شركة «هيونداي موتور»، أكبر منتج للسيارات في البلاد، وست شركات أخرى مستوردة للسيارات، بسحب أكثر من 400 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب وجود عيوب في بعض المكونات. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الأوامر الصادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والمواصلات هي أحدث حلقة في مسلسل استدعاء السيارات المعيبة في السوق. وتعتزم شركات صناعة السيارات استدعاء 38 طرازاً مختلفاً يبلغ مجموعها 403128 سيارة. وذكرت الوزارة في بيان، أن الطرز التي سيشملها الاستدعاء تضم سيارات سانتافيه من إنتاج شركة هيونداي وسيارات ماكس كروز ذات الدفع الرباعي وجيبلى مازيراتي الصالون.