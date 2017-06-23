%37 وزن سهم «أبوظبي الأول» في المؤشر العام لسوق أبوظبي

أبوظبي (وام)

بلغ الثقل الوزني لسهم بنك أبوظبي الأول 37% من إجمالي وزن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية شهر مايو الماضي في حين وصل وزني السهم ضمن مؤشر«إم إس سي آي» 0.65% ونحو 1.02% على مؤشر بلومبيرغ للبنوك الإماراتية، وذلك بموجب ما أعلن عنه البنك في أحدث العروض التي يقدمها لكبار المستثمرين.

وجاء الإفصاح عن أوزان سهم بنك أبوظبي الأول ضمن العديد من المؤشرات المحلية والعالمية بعد التحديثات التي شهدها السهم إثر إتمام عملية الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بداية شهر أبريل الماضي في عملية أسفرت عن ظهور أكبر كيان بنكي في منطقة الخليج.