إدراج أسهم «أورينت يو إن بي تكافل» في سوق دبي

دبي (الاتحاد)







أعلن سوق دبي المالي أمس عن إدراج أسهم شركة أورينت يو إن بي تكافل، حيث بدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز التداول (‏OUTFL)‬، ‬والذي ‬يظهر ‬على ‬شاشات ‬سوق ‬دبي ‬المالي ‬ونظم ‬التداول ‬والمطبوعات ‬المختلفة ‬ضمن ‬قطاع ‬التأمين.



‬ويعزز ‬الإدراج ‬الجديد ‬المكانة ‬الرائدة ‬لسوق ‬دبي ‬المالي ‬كوجهة ‬إدراج ‬مفضلة ‬بالنسبة ‬للعديد ‬من ‬الشركات ‬الرائدة ‬محلياً ‬وإقليمياً، ‬كما ‬يرفع ‬عدد ‬الشركات ‬المساهمة ‬العامة ‬المدرجة ‬في ‬السوق ‬إلى ‬62 ‬شركة.

وقرع محمد علي، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة أورينت يو إن بي تكافل ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، جرس افتتاح السوق بمناسبة الإدراج بحضور عمر حسن الأمين عضو مجلس الإدارة بشركة أورينت يو إن بي تكافل والرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت وحسن السركال، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: «تم تأسيس شركة أورينت يو إن بي تكافل لتقدم منتجات وخدمات التأمين الإسلامية والحلول المالية المميزة لدعم الاقتصاد ومصالح العملاء. وسوف تحرص الشركة على الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية في تعاملها مع السوق المالي والمساهمين».



من جهته، قال حسن السركال: «يسعدنا الترحيب بإدراج أسهم أورينت يو إن بي تكافل في سوق دبي المالي، حيث يعكس هذا الإدراج أيضاً الثقة الكبيرة من مختلف قطاعات الأعمال تجاه سوق دبي المالي وما يوفره من بنية أساسية عالمية المستوى، الأمر الذي يجعله دائماً خيار الإدراج المفضل للشركات عند طرحها للاكتتاب العام.

وسوف يعزز إدراج أسهم أورينت يو إن بي تكافل للمستثمرين في سوق دبي المالي قطاع التكافل في السوق، كما يعزز فرصة الاستفادة من نمو قطاع التأمين التكافلي الذي يعد أحد المحاور المهمة لصناعة التمويل الإسلامي، كما أن هذا القطاع يمتلك فرصة كبيرة للتوسع في ظل الميل المتزايد نحو منتجات مالية وتأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك في ظل الجهود الحثيثة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً».



وقال محمد علي، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة أورينت يو إن بي تكافل ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: «يسعدنا اليوم أن تتاح الفرصة للمستثمرين لتداول أسهم شركة أورينت يو إن بي تكافل، والتي تم تأسيسها لتقدم منتجات وخدمات التأمين الإسلامية والحلول المالية المميزة لدعم الاقتصاد ومصالح العملاء».