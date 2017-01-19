بالصور.. 7 غرائب شهدتها مراسم تنصيب الرؤساء الأميركيين منذ واشنطن

من بين مئات الملايين الذين سيلتفون حول شاشات التليفزيون غداً الجمعة لمتابعة مراسم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، هناك من يترقبون الحفل لا لمشاهدة فعالياته المعروفة سلفاً فحسب، بل لتصيد أي أحداث غير مألوفة قد يشهدها كذلك.
ولا يغيب عن أذهان هؤلاء ما حفلت به العديد من المراسم المماثلة من مفارقات وغرائب، بدأت منذ الرئيس الأول للبلاد جورج واشنطن، الذي آثر عدم الالتزام بصيغة القسم المنصوص عليها دستورياً والتي لا يتجاوز عدد مفرداتها 35 كلمة، ليضيف عليها عبارة إضافية نصها «لذا فلتساعدني يا الله».
اللافت أن كل الرؤساء الأميركيين الذين أعقبوا واشنطن، حرصوا على السير على دربه في هذا الصدد، باستثناء الرئيس السادس والعشرين تيودور روزفلت (1901 - 1909)، الذي تلا القسم بحسب صيغته المعتمدة في الدستور.
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على أي حال شكّل القسم أيضاً محوراً لأحدث المفارقات التي شهدتها مراسم تنصيب رؤساء الدولة الأقوى في العالم حالياً، ففي عام 2009 بدت شرعية باراك أوباما «الرئيس الجديد وقتذاك» محل شكوك ولو لأربعٍ وعشرين ساعة، بعدما أخطأ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في تلقين أوباما صيغة اليمين مرتين، ما أدى إلى أن يقاطعه الرئيس الرابع والأربعون مرة، وأن يلتزم الصمت لثوانٍ قليلة في أخرى، وذلك على مرأى ومسمع من نحو مليوني شخص احتشدوا على تلة الكابيتول، وأمام مئات الملايين ممن شاهدوا المراسم على شاشات التلفزيون.
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