بالصور.. 7 غرائب شهدتها مراسم تنصيب الرؤساء الأميركيين منذ واشنطن

(لندن – دينا محمود)

من بين مئات الملايين الذين سيلتفون حول شاشات التليفزيون غداً الجمعة لمتابعة مراسم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، هناك من يترقبون الحفل لا لمشاهدة فعالياته المعروفة سلفاً فحسب، بل لتصيد أي أحداث غير مألوفة قد يشهدها كذلك.

ولا يغيب عن أذهان هؤلاء ما حفلت به العديد من المراسم المماثلة من مفارقات وغرائب، بدأت منذ الرئيس الأول للبلاد جورج واشنطن، الذي آثر عدم الالتزام بصيغة القسم المنصوص عليها دستورياً والتي لا يتجاوز عدد مفرداتها 35 كلمة، ليضيف عليها عبارة إضافية نصها «لذا فلتساعدني يا الله».

اللافت أن كل الرؤساء الأميركيين الذين أعقبوا واشنطن، حرصوا على السير على دربه في هذا الصدد، باستثناء الرئيس السادس والعشرين تيودور روزفلت (1901 - 1909)، الذي تلا القسم بحسب صيغته المعتمدة في الدستور.