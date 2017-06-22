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بتداولات بلغت 732 مليون درهم

المستثمرون يبيعون للاحتفاظ بالسيولة خلال موسم الأعياد
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تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)


قادت ضغوط بيع طالت الأسهم القيادية، تراجع مؤشرات الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة الأسبوع أمس، متأثرة بحالة الهدوء التي تسود أوساط المستثمرين قبيل حلول عيد الفطر المبارك، الذين فضلوا البيع للاحتفاظ بالسيولة خلال موسم الإجازات والأعياد الذي يستمر لفترة أسبوع كامل.
وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة أمس، نحو 732 مليون درهم، بعدما قاموا بالتداول على أكثر من 546 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6653 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.62% ليغلق عند مستوى 4431 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 197 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 261 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2113 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 24 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 8 أسهم، وتراجعت أسعار 11 سهماً، فيما ظلت 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.
وشهد مؤشر سوق دبي المالي تراجعاً خلال جلسة نهاية الأسبوع بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3402 نقطة، بعدما تم التعامل على 349 مليون سهم، بقيمة بلغت 471 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4540 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 35 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 8 أسهم، وتراجعت أسعار 24 سهماً، فيما ظلت أسعار 3 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.
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