«الثريا» تطلق خدمة جديدة لدعم إنترنت الأشياء في المناطق النائية

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة الثريا للاتصالات خدمة الثريا «Thuraya IP M2M» لدعم تطبيقات إنترنت الأشياء والتواصل الآلي الذكي M2M التي تحتاج لمعدلات سرعة نقل بيانات عالية. وتعتمد هذه الخدمة الجديدة على شبكة الثريا التي توفر تواصلاً ذا اتجاهين في الوقت الحقيقي بسرعات لنقل البيانات تزيد على 444 كيلو بايت، إضافةً إلى منصة إدارة طرفية عن بعد (RTM) وجهاز الثريا IP+ Thuraya للنطاق الترددي العريض.

تزيد هذه الخدمة الجديدة من قدرات جهاز الثريا IP+ لدعم نطاق أوسع من تطبيقات الــM2M. وقد صُممت خدمة Thuraya IP M2M لتحقيق الاتصال الفعال بين الأجهزة ولإدارة البيانات وتوحيدها حتى مع بُعد أجهزة التحكم، وتستهدف قطاعات الغاز والنفط والخدمات والطاقة المتجددة والقطاع المصرفي والحكومي.

وتوفر منصة الإدارة عن بعد (RTM) مجموعة ثرية من المزايا من ضمنها إدارة الاتصال عن طريق الإنترنت ومراقبة الاستخدام وإدارة الجلسات غير العادية وتحديد السياج الجغرافي وإدارة برامج الحماية واستخراج الرسوم البيانية الخاصة بالتشغيل.

وقال راشد بابا الرئيس التنفيذي للعمليات والشؤون التجارية بالإنابة لشركة الثريا «إن الزخم الذي تشهده تطبيقات الإنترنت والتواصل الآلي الذكي M2M أدى إلى زيادة الطلب على الحلول التي تعتمد على الأقمار الصناعية بين العديد من القطاعات. تشمل بعض هذه الحلول التقاط الصور والفيديوهات للمراقبة وحفظ الأمن، والحصول على البيانات في الوقت الفعلي في قطاع الغاز والنفط، والاتصال بمحطات التحكم عن بعد (RTU) الذكية، ومراقبة محطات توليد الطاقة الشمسية والرياح. كذلك تعمل خدمات IP M2M من الثريا على تلبية هذه الاحتياجات مع تقديم أعلى مستويات من الكفاءة التشغيلية لعملائنا عن طريق خفض التكلفة الإجمالية عند تشغيل تطبيقات الإنترنت والخدمات ذات الصلة».