«اتصالات» تطلق باقة تجوال غير محدود لقطاع الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «اتصالات» عن توفير إمكانية استخدام بيانات التجوال على الهاتف المتحرك لعملائها في قطاع الأعمال أثناء وجودهم خارج الدولة دون القلق من حجم الاستهلاك، من خلال باقة Global Business Roaming، وتقدم هذه الباقة لقطاع الأعمال خيارات مرنة تلبي الطلب على توفير سعات أكبر من المكالمات الصوتية الواردة والبيانات ضمن باقات التجوال الدولي.
وحسب بيان أمس، تبدأ باقات تجوال البيانات غير المحدودة من 35 درهماً، وباقات تجوال المكالمات غير المحدودة من 95 درهماً.
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ومن شأن ذلك أن يتيح للعملاء أثناء وجودهم خارج الدولة ولزوار الدولة القادمين من تلك الدول الاستفادة من سرعات الاتصال العالية التي توفرها شبكة الجيل الرابع أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت عبر هواتفهم المتحركة.
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ويمكن للعملاء شراء أي من باقات تجوال الأعمال غير المحدودة من خلال طلب (*177#) مجاناً سواء من داخل أو خارج الدولة، وسيتم احتساب الفاتورة بدءاً من أول استخدام للباقة سواء من أول دخول على الإنترنت أو من استقبال أول مكالمة واردة أثناء الوجود خارج الدولة، ويمكن للعملاء في أي وقت الوصول مجاناً إلى خدمة عملاء «اتصالات» من خارج الدولة عبر طلب (*145*8002300#) الذي يقدم خدماته على مدار الساعة.