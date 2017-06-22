«اتصالات» تطلق باقة تجوال غير محدود لقطاع الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات» عن توفير إمكانية استخدام بيانات التجوال على الهاتف المتحرك لعملائها في قطاع الأعمال أثناء وجودهم خارج الدولة دون القلق من حجم الاستهلاك، من خلال باقة Global Business Roaming، وتقدم هذه الباقة لقطاع الأعمال خيارات مرنة تلبي الطلب على توفير سعات أكبر من المكالمات الصوتية الواردة والبيانات ضمن باقات التجوال الدولي.

وحسب بيان أمس، تبدأ باقات تجوال البيانات غير المحدودة من 35 درهماً، وباقات تجوال المكالمات غير المحدودة من 95 درهماً.

ومن خلال توسعة شبكة شركائها للتجوال الدولي عبر شبكة الجيل الرابع (4G LTE)، يمكن لعملاء «اتصالات» في قطاع الأعمال الاستمتاع أيضاً باستخدام البيانات على هذه الشبكة عبر 261 مشغّلاً ضمن 97 دولة حول العالم.

ومن شأن ذلك أن يتيح للعملاء أثناء وجودهم خارج الدولة ولزوار الدولة القادمين من تلك الدول الاستفادة من سرعات الاتصال العالية التي توفرها شبكة الجيل الرابع أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت عبر هواتفهم المتحركة.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «اتصالات»: «وفرت اتصالات من خلال استثماراتها المتواصلة في توسيع شبكات الهاتف المتحرك وتطوير بنيتها التحتية تجربة فريدة للعملاء، وفي هذا العالم المتصل اليوم، تشكل إمكانية الاتصال أثناء التنقل أولوية قصوى لجميع المسافرين ليتمكنوا من تصفح الإنترنت والوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، وإلى غير ذلك من استخدامات شبكة الإنترنت. ومن شأن تعزيز شبكة شركائنا الواسعة للتجوال على شبكة الجيل الرابع أن يتيح لعملائنا الاستمتاع بتغطية دولية أوسع للبيانات على شبكات عالية السرعة وبأسعار تجوال مناسبة، وذلك من خلال محفظتنا المتنوعة من باقات التجوال الدولي، ومن ضمنها باقة Global Business Roaming».

ويمكن للعملاء شراء أي من باقات تجوال الأعمال غير المحدودة من خلال طلب (*177#) مجاناً سواء من داخل أو خارج الدولة، وسيتم احتساب الفاتورة بدءاً من أول استخدام للباقة سواء من أول دخول على الإنترنت أو من استقبال أول مكالمة واردة أثناء الوجود خارج الدولة، ويمكن للعملاء في أي وقت الوصول مجاناً إلى خدمة عملاء «اتصالات» من خارج الدولة عبر طلب (*145*8002300#) الذي يقدم خدماته على مدار الساعة.