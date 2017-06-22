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الهيئة تحذر من مخاطر التحديث الجديد لنظام سناب شات

تحديث «واتس آب» يفتح مكالمات الصوت والفيديو مؤقتاً
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تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

قالت مصادر عاملة بقطاع الاتصالات في الدولة، إن تمكن العملاء من إجراء مكالمات الصوت والفيديو عبر تطبيق «واتس آب» خلال اليومين الماضيين، كان نتيجة إجراء تحديثات في تطبيق «واتس آب» أدى إلى تفعيل الخدمة مؤقتاً.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في بيان أمس، أنه لا تغيير في السياسة المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP).

وأعادت الهيئة التأكيد أن أي تطبيقات أو خدمات من هذا النوع يجب أن تكون خاضعة للإطار التنظيمي النافذ في الدولة.

وأكد عملاء، أنهم تمكنوا من إجراء مكالمات صوتية ومحادثات فيديو عبر تطبيق واتساب في الإمارات، رغم عدم صدور أي بيان رسمي بإتاحة الخدمة.

وتعد المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت بما فيها مكالمات الـ«واتس آب» من الأنشطة المنظمة في الدولة حسبما جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته بشأن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة. ... المزيد
     
 

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