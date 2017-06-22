‬«كهرباء ‬دبي» تطلق برنامجاً لترشيد الاستهلاك

دبي (الاتحاد)







‬في ‬إطار ‬استراتيجيتها ‬لنشر ‬الاستدامة ‬وحث ‬أفراد ‬المجتمع ‬على ‬ترشيد ‬استهلاك ‬الكهرباء ‬والمياه، ‬نظمت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬خلال ‬شهر ‬رمضان ‬المبارك ‬برنامجاً ‬توعوياً ‬ضمن ‬حملتها ‬السنوية «‬لنجعل ‬هذا ‬الصيف ‬أخضر» ‬بالتعاون ‬مع ‬عدد ‬من ‬الجهات ‬الحكومية ‬في ‬دبي.



يتضمن البرنامج إلقاء خواطر رمضانية عن أهمية ترشيد الاستهلاك وتجنب الإسراف في حياتنا اليومية، وتسليط الضوء على خطوات بسيطة مثل ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة مئوية، وجدولة استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة إلى خارج ساعات ذروة الاستهلاك خلال أشهر الصيف من 12 ظهراً إلى 6 مساءً، واستخدام أنظمة الري الذكية، ومعالجة تسربات المياه، ونصائح ما قبل السفر، وغيرها من الإرشادات التي توفرها الهيئة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وعلى مدار‏‭ ‬أيام ‬الشهر ‬الفضيل ‬يزور ‬فريق ‬التوعية ‬والترشيد ‬في ‬الهيئة ‬العديد ‬من ‬المواقع ‬في ‬إمارة ‬دبي ‬بما ‬في ‬ذلك ‬المساجد، ‬ومساكن ‬العمال، ‬وخيم ‬الإفطار، ‬وغيرها. ‬وحتى ‬الآن، ‬زار ‬الفريق ‬17 ‬مسجداً ‬تابعاً ‬لدائرة ‬الشؤون ‬الإسلامية ‬والعمل ‬الخيري ‬بدبي، ‬وتسع ‬خيم ‬إفطار ‬تابعة ‬للهلال ‬الأحمر ‬الإماراتي. ‬



كما ‬شارك ‬الفريق، ‬في ‬ملتقى ‬راشد ‬بن ‬محمد ‬الرمضاني، ‬والدورة ‬الحادية ‬والعشرين ‬لجائزة ‬دبي ‬الدولية ‬للقرآن ‬الكريم ‬بالتعاون ‬مع ‬غرفة ‬دبي، ‬حيث ‬تشارك ‬الهيئة ‬بصفتها ‬الراعي ‬البلاتيني ‬للجائزة.

ونظم الفريق خلال الزيارات مسابقات توعوية تفاعلية يتم خلالها توزيع الهدايا على المشاركين والحضور. وشارك في الفعاليات التي نظمتها الهيئة حتى الآن أكثر من 19 ألف شخص.



وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يأتي تنظيم هذا البرنامج التوعوي ضمن حملة «لنجعل هذه الصيف أخضر» خلال شهر رمضان المبارك في إطار استراتيجية الهيئة لترسيخ أسس الاستدامة البيئية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي، عبر ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والموارد الطبيعية لضمان استدامتها لأجيالنا القادمة، وحث القطاعات المختلفة على اتباع أسلوب حياة واعٍ ومسؤول، الأمر الذي يدعم جهودنا الهادفة إلى تقليل البصمة الكربونية للإمارة في إطار تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».



وقالت المهندسة أمل كوشك، مدير أول التسويق المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تطلق الهيئة العديد من البرامج والمبادرات البيئية والحملات التوعوية التي حققت وفورات مهمة خلال الأعوام الماضية.