«أبوظبي للجودة» يفتتح مكتباً لخدمات التحقق من الموازين في العين

أبوظبي (الاتحاد)







افتتح مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مكتباً جديداً لخدمات التحقق من موازين البيع بالتجزئة في مدينة العين، في إطار جهوده المتواصلة لتلبية احتياجات المتعاملين في الحصول على خدمات سريعة ذات كفاءة وجودة عالية.



وحسب بيان أمس، يقدم المكتب الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى الإمارة خدمات التحقق من موازين البيع بالتجزئة والتي تصل سعتها حتى 150 كيلوجراماً، والتي تستخدم في عمليات البيع بالتجزئة مثل موازين اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه والحلويات وغيرها.

ويمكن للمتعاملين من أصحاب المنشآت التجارية إحضار موازينهم المستخدمة في عمليات البيع والشراء إلى المكتب ليتم التحقق من مطابقتها للتشريعات واللوائح الفنية الخاصة بها خلال فترة لا تتجاوز 15 دقيقة فيما يفتح المكتب أبوابه من الساعة 08:30 صباحاً حتى 02:30 مساءً من يوم الأحد إلى الخميس.



وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «يأتي افتتاح هذا المكتب من منطلق حرصنا المستمر لنكون أقرب إلى المتعاملين بما يحفظ حقوق التجار والمستهلكين ويحقق سعادة المتعاملين لدى إنجاز المعاملات، وذلك تماشياً مع استراتيجية المجلس الهادفة إلى رفع مستوى الجودة وضمان تطبيق المعايير والمواصفات المعتمدة محلياً وعالمياً، فضلاً عن تعزيز الثقة في أسواق إمارة أبوظبي لدفع عجلة الاقتصاد وتأكيد تنافسية إمارة أبوظبي».

وأوضح المهيري، أن المكتب الجديد مزود بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الفحص ليواكب المتطلبات الفنية لموازين البيع بالتجزئة الحديثة، وذلك بإشراف كوادر متخصصة من المواطنين.



وقد تم افتتاح المكتب الأول في أبوظبي نهاية 2014 وتم منذ افتتاحه وحتى نهاية منتصف يونيو تنفيذ 6076 عملية تحقق من موازين البيع بالتجزئة بمختلف استخداماتها.