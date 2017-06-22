«أبوظبي للجودة» يفتتح مكتباً لخدمات التحقق من الموازين في العين

أبوظبي (الاتحاد)
افتتح مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مكتباً جديداً لخدمات التحقق من موازين البيع بالتجزئة في مدينة العين، في إطار جهوده المتواصلة لتلبية احتياجات المتعاملين في الحصول على خدمات سريعة ذات كفاءة وجودة عالية.
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ويمكن للمتعاملين من أصحاب المنشآت التجارية إحضار موازينهم المستخدمة في عمليات البيع والشراء إلى المكتب ليتم التحقق من مطابقتها للتشريعات واللوائح الفنية الخاصة بها خلال فترة لا تتجاوز 15 دقيقة فيما يفتح المكتب أبوابه من الساعة 08:30 صباحاً حتى 02:30 مساءً من يوم الأحد إلى الخميس.
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وأوضح المهيري، أن المكتب الجديد مزود بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الفحص ليواكب المتطلبات الفنية لموازين البيع بالتجزئة الحديثة، وذلك بإشراف كوادر متخصصة من المواطنين.
وقد تم افتتاح المكتب الأول في أبوظبي نهاية 2014 وتم منذ افتتاحه وحتى نهاية منتصف يونيو تنفيذ 6076 عملية تحقق من موازين البيع بالتجزئة بمختلف استخداماتها.