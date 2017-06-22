سعيد بن طحنون يشيد بدور مجلس سيدات أعمال أبوظبي في دعم المرأة المواطنة

العين (وام)







زار معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، أمس الأول، المعرض الرمضاني لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات في سوق الزعفرانة في مدينة العين الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة 20 سيدة ورائدة أعمال ومبدعة من فئة التاجر الصغير.



ويقام السوق ضمن فعاليات الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وتجول معالي الشيخ سعيد بن طحنون في أقسام وأجنحة المعرض التي شملت جميع المشاركات من تجارات البن والبهارات والبخور والطيب ولوازمهم ومستحضرات التجميل ونقش الحناء وأعمال الخط والرسم وخياطة الملابس النسائية والمشغولات اليدوية والبيئية.

وأشاد معالي الشيخ سعيد بن طحنون، بالدور الحيوي والفاعل الذي يقوم به مجلس سيدات أعمال أبوظبي في دعم مسيرة تمكين المرأة المواطنة، خاصة في الجانب الاقتصادي ومساهمته الواضحة في تشجيع المواطنات وتأهيلهن لممارسة مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والخدمية، وتعزيز دورهن في مجمل عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، رافق الشيخ سعيد بن طحنون في جولته في أجنحة وأقسام المعرض، أحمد آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ورفيعة بنت هلال بن دري نائبة رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وشفيقة العامري مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعدد من المسؤولين في بلدية مدينة العين.



يذكر أن الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال والتي تستمر فعالياتها حتى نهاية أكتوبر المقبل تهدف إلى إبراز ودعم سيدات الأعمال المواطنات وخريجات الجامعات والمعاهد العليا من خلال تنظيم حزمة مميزة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة .