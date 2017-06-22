سعيد بن طحنون يشيد بدور مجلس سيدات أعمال أبوظبي في دعم المرأة المواطنة

العين (وام)
زار معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، أمس الأول، المعرض الرمضاني لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات في سوق الزعفرانة في مدينة العين الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة 20 سيدة ورائدة أعمال ومبدعة من فئة التاجر الصغير.
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وأشاد معالي الشيخ سعيد بن طحنون، بالدور الحيوي والفاعل الذي يقوم به مجلس سيدات أعمال أبوظبي في دعم مسيرة تمكين المرأة المواطنة، خاصة في الجانب الاقتصادي ومساهمته الواضحة في تشجيع المواطنات وتأهيلهن لممارسة مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والخدمية، وتعزيز دورهن في مجمل عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، رافق الشيخ سعيد بن طحنون في جولته في أجنحة وأقسام المعرض، أحمد آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ورفيعة بنت هلال بن دري نائبة رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وشفيقة العامري مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعدد من المسؤولين في بلدية مدينة العين.
يذكر أن الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال والتي تستمر فعالياتها حتى نهاية أكتوبر المقبل تهدف إلى إبراز ودعم سيدات الأعمال المواطنات وخريجات الجامعات والمعاهد العليا من خلال تنظيم حزمة مميزة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة .