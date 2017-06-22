«مصـدر» توفر حلول الطاقة النظيفة لمحطات «موانئ دبي العالمية»

دبي (الاتحاد)

وقّعت «موانئ دبي العالمية»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق التعاون في مجال حلول الطاقة النظيفة عبر محفظة «موانئ دبي العالمية» من الموانئ والمناطق الحرة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعمل «مصدر» مع «موانئ دبي العالمية» على معالجة التحديات المتعلقة بتوليد طاقة كهربائية مستدامة موثوقة ومجدية من حيث التكلفة، مع تركيز خاص على المناطق النائية أو تلك غير المغطاة بشبكات الطاقة الكهربائية.

وتقدم «مصدر» خدمات مخصصة لإدارة المشاريع، بدءاً من الدراسة المبدئية، وصولاً إلى التنفيذ، ومن ضمن ذلك المشروعات المجتمعية بهدف دعم عمليات «موانئ دبي العالمية».

وبموجب المذكرة تمثل مراجعة عمليات «موانئ دبي العالمية» في ميناء بربرة في جمهورية أرض الصومال باكورة التعاون بين الجانبين، مع التركيز على الخلايا الشمسية الكهروضوئية الهجينة -مصانع الديزل، وتكرير المياه، وغيرها من الخدمات الاستشارية الفنية في مجال توليد الطاقة.