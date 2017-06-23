الذهب يصعد مع الإقبال على الملاذات الآمنة بعد تراجع النفط

بنجالور (رويترز)

صعدت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي أمس، حيث زاد الطلب على المعدن النفيس بدعم من عزوف المستثمرين عن المخاطرة وسط تراجع أسعار النفط، كما وجد المعدن دعماً في انخفاض الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

وبحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1252.41 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان الذهب صعد 0.3 % في الجلسة السابقة، مسجلاً أعلى زيادة بالنسبة المئوية خلال التعاملات منذ السادس من يونيو.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.6% إلى 1253.30 دولار للأوقية.

وتراجع النفط أمس، بعد تحقيق مكاسب في وقت سابق من الجلسة مع استعداد التجار على ما يبدو لاختبار مستويات منخفضة جديدة لأسعار الخام في ظل استمرار المخاوف من تخمة المعروض العالمي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية من أعلى مستوى خلال شهر عند 97.871 الثلاثاء الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1% إلى 16.61 دولار للأوقية.

ولامس البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع أثناء الجلسة وصعد 0.6% إلى 929.20 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.8% إلى 880.99 دولار للأوقية.