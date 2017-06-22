الحقنة المخدرة للأسنان.. هل تفطر الصائم؟

معالجة الأسنان، سواء كان بحقن المخدر أو قلع الأضراس لا تفطر الصائم، إلا إذا دخل شيء إلى جوف الصائم بأن أحس بطعمه في حلقه، جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل المالكي:«من بخر بدواء فوجد طعم الدخان في حلقه قضى، وكذا إن وجد طعم دهن رأسه فإنه يقضي».

وعلى هذا أخي الكريم، فحقن المخدر واقتلاع السن لا يفطر الصائم إلا إذا وصل شيء إلى حلقه بأن أحس بطعمه، فإذا أحس بطعمه أفطر وعليه القضاء فقط.

ماحكم المكان الذي لا يسمع فيه الأذان؟

تقبل منك الصيام وأعانك عليه إنه سميع مجيب.

فالأساس أختي الكريمة في الصوم هو دخول الوقت، وما الأذان إلا دلالة عليه، قال سبحانه وتعالى:«وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ» البقرة187.

فإن وجد الأذان وتمكن لك سماعه من مسجد مجاور فلا تفطري حتى تسمعي الأذان منه، لأنه أثبت في ضبط الوقت، وإنْ لم يوجد كما هي الحال عندكم، فيمكن لك أن تفطري على التوقيت الذي معك إن تثبتِ من ثقته وضبطه.