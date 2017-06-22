«سيف اليقين».. قراءة أخرى في سيــرة الحلاج

سعيد ياسين (القاهرة)
«سيف اليقين» مسلسل تاريخي عرض خلال شهر رمضان قبل 15 عاماً، وقدم نموذجاً لإحدى فترات الحكم العباسي من خلال حكم ثلاثة خلفاء هم «المعتضد» وابنيه «المكتفي» و«المقتدر»، حيث بدأ الضعف يدب في أركان الدولة الإسلامية.
|
|
وشارك في بطولته كمال أبورية، ويوسف شعبان، وسميحة أيوب، وأحمد ماهر، وأخرجه وفيق وجدي، وألفه طه حسين سالم، الذي قال إن الفترة التي تناولها المسلسل، كانت منكوبة في التاريخ الإسلامي، حيث شهدت ضعفاً شديداً، وحصل الأتراك والفرس على وضعهم، وأصبحت لهم مكانة هددت الخلافة. وكشف عن أن المسلسل ظل في الأزهر الشريف لمدة عام من دون الحصول على الموافقة؛ لأنهم كانوا يعتبرون الحلاج زنديقاً، وليس من أولياء الله، وأنه وجد كتاباً من 80 صفحة عن الحلاج كتبها فقيه ديني من ثقات الشيوخ الذين يعترف بهم الأزهر وكل علماء الفقه، وكتب فيه بالأدلة والوثائق المقنعة أن «الحلاج» ولي من أولياء الله، وأنه قدمها لمجمع البحوث الإسلامية، وبعد أسبوع وافقوا على المسلسل، الذي أنصف «الحلاج» في وجه كل من ظلمه واتهمه بالإلحاد والزندقة.
وقال كمال أبورية، إنه قدم واحدة من أفضل الشخصيات التي جسدها عبر مشواره، وهي شخصية «الحلاج»، وأنه لم يخشَ مقارنته بمن سبق، وقدم الشخصية ذاتها من كبار الفنانين في مسرحية «مأساة الحلاج» لصلاح عبدالصبور، مشيراً إلى أن شخصية «الحلاج» صالحة لكل زمان ومكان، ويستطيع أكثر من ممثل تقديمها بشرط أن يمسك جيداً بخيوطها، خصوصاً أنها تحتاج لملامح يظهر فيها السمو والتقوى والإصرار والجدية في مواجهة معارضيه، وتمسكه برباطة الجأش، وهو يحاكم ويساق إلى مصيره المحتوم، حيث يلقى حتفه دون أن يهتز أو يتراجع عن مبادئه.