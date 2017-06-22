صالح مرسي.. أشهر كتّاب دراما الجاسوسية

القاهرة (الاتحاد)







صالح مرسي أشهر من كتب في أدب الجاسوسية العربية، ويعد رائد أدب الجاسوسية، من خلال أعمال نقلت بطولات الجنود ورجال المخابرات إلى الجمهور العربي.



ولد في مدينة كفر الزيات في محافظة الغربية عام 1929، وعمل 7 سنوات في البحرية كمساعد مهندس، وحرس لسفريات الملك فاروق، ثم أنهى جولاته في البحر وسافر إلى القاهرة، والتحق بكلية الآداب قسم الفلسفة ثم بالعمل الصحفي، وشجعه الأديب يوسف السباعي، ثم يوسف إدريس على نشر محاولاته الأولى في مجموعة قصصية، والتحق بمجلة «صباح الخير»، ونشر فيها مجموعته الأولى «الخوف»، ورغم أنه كتب القصة والسيناريو والحوار في البداية لعدد من المسلسلات الإذاعية والأفلام السينمائية البعيدة عن الجاسوسية، ومنها «ثورة اليمن»، و«السيد البلطي»، إلا أن بدايته مع الجاسوسية كانت من خلال قصة «الصعود إلى الهاوية» التي كتبها كمسلسل إذاعي، ثم أعاد تقديمها للسينما عام 1978 في فيلم قام ببطولته محمود ياسين ومديحة كامل وأخرجه كمال الشيخ، وكتب عام 1980 مسلسل «دموع في عيون وقحة» وعرض في رمضان ولعب بطولته عادل إمام، ومعالي زايد، وأخرجه يحيى العلمي، وقدم في رمضان العام التالي مسلسل «صيام صيام» ليحيى الفخراني، وفردوس عبدالحميد، ثم «المنعطف» عام 1986 لمحمد وفيق، ودلال عبدالعزيز.

وعاد لدراما الجاسوسية عام 1988 من خلال الجزء الأول من «رأفت الهجان» لمحمود عبدالعزيز، ويسرا، ويوسف شعبان، وإخراج يحيى العلمي، وقدم الجزء الثاني منه عام 1990 والثالث عام 1992.



ويروي المؤلف نبيل فاروق أن صالح مرسي كتب 3 أجزاء عن قصة «رأفت الهجان» من 3 صفحات فقط أخذهم من المخابرات، تضم المحاور الأساسية للقصة، وبنى عليها من خياله بقية الرواية.

ورغم وفاته عام 1996، إلا أن المؤلف بشير الديك حول بعد وفاته مباشرة قصته «الحفار» إلى مسلسل لحسين فهمي، ولبلبة، فيما حول محمد الباسوسي عام 2002 قصته «البحار مندي» إلى مسلسل لأحمد عبدالعزيز، ونرمين الفقي، وإخراج هاني لاشين. وحول مجدي صابر عام 2009 كتابه عن ليلى مراد إلى مسلسل «أنا قلبي دليلي» لصفاء سلطان، وعزت أبو عوف، وفي العام نفسه حول بشير الديك روايته «حرب الجواسيس» إلى مسلسل لهشام سليم، ومنة شلبي، وأخرجه نادر جلال.