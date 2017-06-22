أثير بن شكر: الإذاعة العمود الفقري للإعلام

أحمد النجار (دبي)
أكدت الإعلامية المواطنة أثير بن شكر أهمية الإذاعة في الحياة اليومية لما تتضمنه من قيم ومبادئ نبيلة لا تزال تحافظ عليها من خلال الصوت بصفته الأداة السحرية الفاعلة التي تصل إلى كل الناس من دون حواجز ولا مؤثرات، لتصنع الأثر والتأثير، متبنية جمال المحتوى وأناقة الأداء.
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وحول برنامجها «خروفة أثير»، الذي يبث في رمضان على إذاعة الأولى يومي الجمعة والسبت، قالت بن شكر إن فكرة البرنامج تدور حول سرد قصة تراثية لمجموعة أطفال موجودين في الاستديو، وهم بالمناسبة ليسوا ضيوفاً بل مقدمين، ثم يتم مناقشتهم في شؤون كثيرة أهمها العبر والقيم، التي استلهموها من «الخروفة»، كما يتخلله أحاديث شائقة وحوارات عفوية تستهدف قراءة ما يدور في عقول الجيل الجديد من أفكار واهتمامات وما يخالج وجدانهم من أحلام وتطلعات.
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وأشارت إلى أن للبرنامج رسالة تراثية ضمن قالب ترفيهي، مفيدة بأن جميع موضوعاته مستوحاة من مخزون التراث المحلي وتم انتقاؤها بوعي لترسيخ فكرة تواصل الطفل مع تراث بلده وعاداته وتقاليده.
وعن فلسفتها في اختيار البرامج الإذاعية، قالت إنها تركز على حدسها، مضيفة «كلمة السرّ في جميع اختياراتي هي الصدق والعفوية في التناول، إلى جانب جوهر الرسالة وحجم القيمة المستفادة»، مؤكدة أنها تميل إلى نوعية البرامج التي تترك بصمة، وتحقق إضافة حقيقية للوعي ونشر السعادة في المجتمع. وأوضحت أن «المذيع الحقيقي ليس ممثلاً ولا مروجاً، إنه صوت الناس ونبض المجتمع ويجب عليه التحلي بروح المسؤولية وتأدية رسالته بمهنية وأمانة».