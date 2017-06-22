نشطاء «التواصل الاجتماعي».. النقَّاد الجدد

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

باتت مراقبة الأخطاء الفنية في الأعمال الدرامية الرمضانية ظاهرة، حيث أصبح من أولوية المشاهدين من نشطاء «التواصل الاجتماعي» اصطياد الأخطاء التي يقع فيها صناع الأعمال الدرامية، ليتم الكشف والإفصاح عنها كل المنابر، الأمر الذي أشعل هذه المواقع، خصوصاً أن أغلب الأخطاء كارثية لأعمال يشارك في تنفيذها مخرجون وممثلون محترفون.

أخطاء «الزيبق»

رغم النجاح الكبير، الذي يحصده مسلسل «الزيبق» لكريم عبد العزيز وشريف منير، فإنه وقع في أخطاء بالجملة فأحداث العمل تدور عام 1998 وهو عام استثنائي في تاريخ عشاق كرة القدم المصريين، حيث حصل فيه منتخبهم على بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى، والمسلسل تعرض للحدث الشهير، لكنه وقع في خطأ كارثي حيث عرض في أحد المشاهد قميصاً حديثاً للمنتخب باللون الأحمر بدلاً من قميصهم حينها باللون الأخضر، إلى جانب ظهور أسماء لاعبي المنتخب الحالي مثل محمد صلاح والنني، بدلاً من حسام حسن وحازم إمام.

وانتقد نشطاء أيضاً قيام كريم عبد العزيز، الذي يلعب في العمل دور محترف تركيب كاميرات واختراق شبكات وسيرفرات، بإذاعة مباريات كرة القدم وخصوصاً مباراة النهائي لأهل حارته، لكن الخطأ أن التشفير لم يكن موجوداً في هذا الوقت لبطولات كرة القدم، ونهائي كأس الأمم الأفريقية عرض حينها على القنوات الأرضية للتلفزيون المصري.