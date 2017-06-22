نشطاء «التواصل الاجتماعي».. النقَّاد الجدد

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
باتت مراقبة الأخطاء الفنية في الأعمال الدرامية الرمضانية ظاهرة، حيث أصبح من أولوية المشاهدين من نشطاء «التواصل الاجتماعي» اصطياد الأخطاء التي يقع فيها صناع الأعمال الدرامية، ليتم الكشف والإفصاح عنها كل المنابر، الأمر الذي أشعل هذه المواقع، خصوصاً أن أغلب الأخطاء كارثية لأعمال يشارك في تنفيذها مخرجون وممثلون محترفون.
أخطاء «الزيبق»
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وانتقد نشطاء أيضاً قيام كريم عبد العزيز، الذي يلعب في العمل دور محترف تركيب كاميرات واختراق شبكات وسيرفرات، بإذاعة مباريات كرة القدم وخصوصاً مباراة النهائي لأهل حارته، لكن الخطأ أن التشفير لم يكن موجوداً في هذا الوقت لبطولات كرة القدم، ونهائي كأس الأمم الأفريقية عرض حينها على القنوات الأرضية للتلفزيون المصري.
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