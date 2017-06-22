الشيف سوزان الحسيني: أفضل حلويات العيد المحضرة منزلياً



تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017 نسرين درزي (أبوظبي) نصحت الشيف العالمية سوزان الحسيني التي يستضيفها مطعم «ماركت كتشن» بفندق لورويال مريديان أبوظبي، بتحضير حلويات عيد الفطر في البيت. وذكرت مؤلفة كتاب الطهي «حين تطبخ سوزان» أنها دائماً تكرم ضيوفها بأصناف من صنع يديها ليس لكونها طاهية وحسب، وإنما لقناعتها بأن النكهات المحضرة في المنزل تخفي في مذاقاتها مشاعر الحب والاهتمام لأفراد الأسرة والزوار. وقالت إنها تسعى إلى تحويل الحلويات التقليدية إلى مأدبة شهية تناسب مختلف الأذواق، ضمن أجواء عائلية. ومن الأصناف التي تنصح بها على سفرة العيد، بسكويت بالهيل وأرز بالحليب والتمر مع الكنافة النابلسية بالجبن وآيس كريم بنكهة الحلاوة. أطباق اليوم: 1- أرز بالحليب مع صلصة التمر 2- كعكة الجبن بنكهة البقلاوة ... المزيد