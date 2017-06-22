أزياء تخطب ود «الأميرات» الصغيرات

أزهار البياتي (الشارقة)
استعرضت دار أزياء «مس جرانت» العريقة في صناعة موضة ملابس الأطفال ومستلزماتهم، تشكيلة من القطع التي تناسب الفتيات بين عامي 6 إلى 14 عاماً، عرضت مؤخراً ضمن أسبوع الموضة العربي في دبي، لموسم صيف 2017، عاكسة من خلالها سمات المرح، والبراءة، والطفولة، وفق صياغات أنيقة وعملية.
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وتميز المصممة الإيطالية باولا مونتاجوتي مجموعتها، مرتقية بخط الملابس الجاهزة وفق إيقاع مطرد، لتميّزه بثراء الأفكار، ورقي الخامات، مع فرادة التصاميم.
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ولناحية الخامات حافظت المصممة على انحياز «مس جرانت» لعناصر الجودة والثراء، مختارة لمجموعتها أمتاراً وثيرة من الأقمشة التي تتسم بالخفة والهشاشة مثل الأتوال والأورغنزا والدانتيلات، لتجمعها بنوعيات ذات ثقل أكبر كالبروكار والتفتا والفاي، مع بعض من خامتي القطن الطبيعي والدينم (الجينز)، منفذة إياها بألوان زاهية ومرحة تناسب أمزجة البنات، منها طبعات من الزهري المتورد، والسماوي الضبابي، والبيج السكري، مع بعض المنقطات والمقلمات بالأبيض والأسود، بالإضافة إلى ألق معدني براق من الفضة والذهب.