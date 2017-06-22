أزياء تخطب ود «الأميرات» الصغيرات

أزهار البياتي (الشارقة)







استعرضت دار أزياء «مس جرانت» العريقة في صناعة موضة ملابس الأطفال ومستلزماتهم، تشكيلة من القطع التي تناسب الفتيات بين عامي 6 إلى 14 عاماً، عرضت مؤخراً ضمن أسبوع الموضة العربي في دبي، لموسم صيف 2017، عاكسة من خلالها سمات المرح، والبراءة، والطفولة، وفق صياغات أنيقة وعملية.



في هذه التشكيلة الصيفية وضعت «مس جرانت» خيارات مفتوحة أمام أولياء الأمور، مانحة إياهم مجموعة متنوعة من الملابس الجاهزة، التي تلبي متطلبات الصغيرات وتلتقي مع رغبتهن في التميُّز في مختلف المناسبات، مقدمة وفق هذا الإطار فئيتين من الملابس، الأولى تعد نهارية وبسيطة تلائم الاستخدام اليومي، وتندرج تحت طراز السمارت كاجول، فيما تأتي الأخرى أكثر فخامة وثراء ضمن فئة الهوت كوتور المخصصة للاحتفالات والأعياد.

وتميز المصممة الإيطالية باولا مونتاجوتي مجموعتها، مرتقية بخط الملابس الجاهزة وفق إيقاع مطرد، لتميّزه بثراء الأفكار، ورقي الخامات، مع فرادة التصاميم.



ولصيف 2017 أهدت «مس جرانت» فتياتها الجميلات باقة منوعة من الموديلات، التي تضم نماذج ترضي جميع الأذواق، لتصوغها وفق قوالب مرحة وجذابة بكل المقاييس، برز من بينها قمصان قطنية مطبوعة برسومات كرتونية، تعلوها سترات خفيفة بألوان معدنية فضية وذهبية، مع جوبات قصيرة ومنفوشة بعدة أدوار وطبقات، بالإضافة إلى تشكيلة فساتين كلاسيكية تذكر بنمط فساتين أميرات الحكايات، جاءت ضمن مخرجات عصرية تنسجم مع اتجاهات الموضة العالمية في هذا المجال.

ولناحية الخامات حافظت المصممة على انحياز «مس جرانت» لعناصر الجودة والثراء، مختارة لمجموعتها أمتاراً وثيرة من الأقمشة التي تتسم بالخفة والهشاشة مثل الأتوال والأورغنزا والدانتيلات، لتجمعها بنوعيات ذات ثقل أكبر كالبروكار والتفتا والفاي، مع بعض من خامتي القطن الطبيعي والدينم (الجينز)، منفذة إياها بألوان زاهية ومرحة تناسب أمزجة البنات، منها طبعات من الزهري المتورد، والسماوي الضبابي، والبيج السكري، مع بعض المنقطات والمقلمات بالأبيض والأسود، بالإضافة إلى ألق معدني براق من الفضة والذهب.