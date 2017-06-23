د. علي مشرفة.. «أينشتاين العرب»

أحمد مراد (القاهرة)

عالم فيزياء نابغة، صاحب نظريات علمية مبتكرة، وصف بأنه واحد من أبرز سبعة علماء في العالم ممن يعرفون أسرار الذرة، ناقش بعض أبحاثه مع عالم الذرة الشهير «البرت أينشتاين»، لذلك لقب بـ«أينشتاين العرب».

هو د. علي مصطفى مشرفة، ولد بمصر في 11 يوليو عام 1898، وكان والده من علماء الدين، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحفظ العديد من الأحاديث النبوية، وفي عام 1907 حصل على الشهادة الابتدائية، وكان ترتيبه الأول على القطر المصري، وتوفي والده وهو في الثانية عشرة من عمره.

في عام 1914 التحق مشرفة بمدرسة المعلمين العليا، وفي عام 1917 اختير لبعثة علمية إلى إنجلترا، وهناك التحق بكلية «نوتنجهام»، ثم التحق بكلية «الملك» بلندن وحصل منها على بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف في عام 1923، ثم حصل على دكتوراه في فلسفة العلوم من جامعة لندن في أقصر مدة تسمح بها قوانين الجامعة.

عاد إلى مصر وعين مدرساً بمدرسة المعلمين العليا، وبعد فترة قليلة سافر مرة أخرى إلى إنجلترا، وحصل على درجة دكتوراه العلوم، وكان أول عربي يحصل على هذه الشهادة، وفي عام 1925 رجع إلى مصر، وعُين أستاذا للرياضة التطبيقية بكلية العلوم بجامعة القاهرة، ثم منح درجة «أستاذ» في عام 1926، وهو في الثامنة والعشرين من عمره، وتدرج في مناصب الجامعة حتى عين عميدا لكلية العلوم في عام 1936، وانتخب للعمادة أربع مرات متتالية، كما انتخب في عام 1945 وكيلا للجامعة.