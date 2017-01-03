قوات النظام تصعد هجومها قرب دمشق رغم الهدنة

عواصم (وكالات)

صعدت قوات النظام السوري أمس، هجومها الهادف للسيطرة على منطقة وادي بردى قرب دمشق، حيث خزان المياه الرئيس للعاصمة، ما اعتبرته المعارضة السورية خرقا للهدنة الهشة التي دخلت يومها الرابع. في حين أعلنت القوات المسلحة التركية أن طائرات حربية تركية وروسية شنت غارات جوية على مواقع وأهداف لتنظيم «داعش» في مدينة الباب ومحيطها بريف محافظة حلب شمال سوريا، مما أسفر عن مقتل 22 «داعشيا».

وهددت الفصائل المعارضة الموقعة على اتفاق الهدنة الذي تم التوصل اليه برعاية روسية تركية أمس، بـ«نقض الاتفاق وإشعال الجبهات» كافة، في حال عدم وقف العمليات العسكرية على وادي بردى.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، «بقصف جوي ومدفعي لقوات النظام على محاور عدة في منطقة وادي بردى، تزامنا مع معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين من (حزب الله) اللبناني من جهة، والفصائل المقاتلة وعناصر من جبهة فتح الشام».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني أحرزوا تقدماً في المنطقة وباتوا على أطراف عين الفيجة، نبع المياه الرئيس في المنطقة ويخوضون مواجهات عنيفة مع الفصائل لتأمين محيطه».