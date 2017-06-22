  • الجمعة 28 رمضان 1438هـ - 23 يونيو 2017م

معالجات إسلامية

أضواء ‬على ‬صدقة ‬الفطر.. ‬والعيد
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) (سورة الأعلى، الآية 14 - 15). ذكر الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن في تفسير الآيتين السابقتين (... وروى عن أبي سعيد الخدري وابن عمر: أن ذلك في صدقة الفطر، وصلاة العيد، وكذلك قال أبو العالية، وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها، ومن سقاية الماء، وروى كَثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، عن النبي &ndash صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) قال: «أخرج زكاة الفطر»، (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) قال: «صلاة العيد»، وقال ابن عباس والضحاك: (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ) في طريق المصلَّى (فَصَلَّى) صلاة العيد (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20/&rlm21).

ها هو شهر رمضان المبارك قد اقترب من الرحيل، ومضت أيامه، فما أشبه الليلة بالبارحة، فقد كنا في شوق للقائه، نتحرى رؤية هلاله، ونتلقى التهاني بمقدمه، وها نحن في آخر ساعاته، نتهيأ لوداعه، وهذه سنة الله في خلقه، أيام تنقضي، وأعوام تنتهي، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فأحسنوا توديعه بالصدقة والزكاة كما أحسنتم استقباله بالصيام والقيام، ورحم الله القائل:

وَدِّعوا يا إخوتي شهرَ الصيام         بدموعٍ فائضاتٍ كالغَمَام

وَسَلُوا اللهَ قبولاً في الختام         فالكريمُ مَنْ رجاهُ لا يُضام

زكاة الفطر

من المعلوم أن زكاة الفطر فُرضتْ في السنة الثانية من الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين، كما جاء في الحديث الشريف عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «فَرضَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (أخرجه ابن ماجه). ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 