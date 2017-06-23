الإنسانية مع التدين.. منهج حياة

أود لفت انتباه كلِّ من قرأ المقالات السابقة إلى أنّ المقصود بعبارة الإنسانية ليس فلسفة «الإنسانوية» التي تركّز على قيمة الإنسان وكفاءته مع سعيها لإقصاء الدين وإسقاط أي اعتبار له، إنما المقصود بالإنسانية هنا الوعاء الذي يُصب فيه التدين بحيث يتأثر بحالة الإنسان الذي يتلقى هذا الدين. وذلك أنّ الإنسان الذي لم يتحلَّ بالصفات الإنسانية الحسنة ولم يعِ سرَّ حقيقة التديّن يكون تدينه مجرد صورة بلا حقيقة ولا معنى، إذ لا تمتزج حقيقته بقلبه ولا تتحول إلى شيء يعيش به، أو يجري منه مجرى الدم.

فإنّ من الصفات الإنسانية: الرحمة والمحبة والإحسان والشفقة والتواضع، ومن الانفعالات الإنسانية: الرضا، والغضب، والفرح، والحزن، والألم، وعندما تكون الصفات الإنسانية الأساسية حيّة ويغذّيها نور الدين فإنّ هذه الانفعالات تنضبط باعتدال واتّزان، فيحسن تعامل الإنسان مع غيره ممن يختلف معه أو يخطئ في حقه أو يسيء له في تصرفاته، بل تصبح انفعالاته منضبطة حتى في الحرب عملًا بتعاليم النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم التي أوصى بها المسلمين في الحرب. وكلما توقّدت في داخل الإنسان الصفات الراقية واستنارت بِهَديِ الدين توهّجت إنسانيته وأشرقت.

وإنّ تديّن الإنسان يجعل من عاداته الإنسانية قربة إلى الله تعالى، فالابتسامة صدقة، والصدقة معاملة مع الله تعالى لا سيما حين يشهد المتصدّق فيها الفضل للمحتاج، إذ بواسطته يحصل المتصدّق على حسنات باقية مقابل دراهم فانية، فلا يشعر أنه أعلى من غيره لأنه أعطى. والإنسان المتديّن حقيقة لا يقبل بالتلاعب بحاجة الفقراء والمتاجرة بمعاناتهم سياسيًا وأيديولوجيًا، بل إنّه يتسع في حب العطاء إلى ما بعد الحياة.

بل إنّ في ثقافة الوقف في ديننا الإسلامي مثالًا للإبداع والاتساع تجاوزت تلبية حاجات الإنسان إلى تخصيص أوقاف لمصلحة الحيوان والإحسان إليه.

ثمّ إننا اليوم بحاجة إلى أن نعلن الحب، فهو غذاء الدين والإنسانية، وهو من أشرف ما خلق الله عزّ وجلّ من المعاني التي نزلت من السماء إلى الأرض. ومن المؤسف أنّ وسائل الإعلام ومنافذ الإعلان صورت الحب على أنه مجرّد شهوة جسدية، وهذا انحطاط في مفهوم الحب، إذ هو أعلى وأرقى، فلذلك ينبغي نشر معانيه السامية بين الناس.